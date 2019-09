CSU gegen CO2-Steuer: Söder lockt mit bis zu 10.000 Euro Klimabonus jährlich

In der Debatte um den richtigen Weg in der Klimapolitik hat CSU-Chef Markus Söder für das Modell eines Klimabonus geworben. Dieses biete eine „extrem hohe Möglichkeit“ für Fortschritte, sagte Söder am Freitag vor Beginn einer Vorstandsklausur seiner Partei am Luft- und Raumfahrtstandort Oberpfaffenhofen vor Journalisten.

In einem Strategiepapier, das die CSU auf der Klausur beschließen will, verspricht die Partei bis zu 10.000 Euro jährlich als Anreize für Maßnahmen wie einer energetischen Gebäudesanierung oder den Tausch von Heizungsanlagen.

Söder sagte, es gehe bei den Beratungen der großen Koalition darum, „aus einer Unzahl von Maßnahmen“ die richtigen rauszufiltern. Da biete der Klimabonus sehr gute Chancen.

Söder sagte, für die CSU sei „ganz entscheidend, dass wir Konjunktur und Klima zusammen bringen“.

International wäre es nach Auffassung seiner Partei ein verheerendes Signal, wenn Deutschland jetzt die Steuern erhöhe. Die CSU sei auch „ganz klar“ gegen eine CO2-Steuer. (afp/sua)