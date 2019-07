Wetter: Neue Woche beginnt kühl, Waldbrandgefahr sinkt

Zum Wochenbeginn macht der Sommer in Deutschland weiter Pause. „Dabei wird der Montag wahrscheinlich der kühlste Tag mit 16 Grad auf den Inseln, 17 bis 19 Grad in der Nordhälfte und 19 bis 23 Grad im Süden, wobei es entlang von Rhein und Donau am wärmsten wird“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

In den darauffolgenden Tagen könne die Julisonne die Temperaturen zwar wieder von Tag zu Tag etwas ansteigen lassen. Sommertage mit mindestens 25 Grad würden zur Wochenmitte hin allerdings lediglich an Mosel und Oberrhein erreicht.

Vor allem nachts kühle es deutlich ab. „Die Temperaturen sinken meist auf 12 bis 7 Grad“, erklärte der Sprecher. In höheren Lagen sind bis zu 4 Grad möglich.

Die Waldbrandgefahr geht laut dem Wetterdienst etwas zurück, die Trockenheit hält allerdings in Teilen Deutschlands weiter an.

An den Küsten von Nord- und Ostsee kann es wiederholt kurze Schauer geben, diese dauern aber nicht lange an. (dpa)