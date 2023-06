Vier Zukunftsszenarien: So könnte es nach der Multikrise weitergehen!

Was passiert mit unserem Wohlstand? Deutschland befindet sich in der Rezession und die zunehmende Deindustrialisierung droht. Jetzt warnt eine Studie vor Wohlstandsverlust. Das Auseinanderdriften von Preisen für Vermögenswerte und Wirtschaftsleistung stellt einen Bruch des Nachkriegstrends dar. Die Studie entwickelt vier Zukunftsszenarien.

Als das Statistische Bundesamt Ende Mai die Wirtschaftszahlen für das erste Quartal vorlegte, reagierten viele Menschen geschockt: Deutschland befindet sich in der Rezession und die Gefahr für eine Deindustrialisierung des Landes ist durchaus real. Unweigerlich tauchte die Frage danach auf, was in den nächsten Jahren auf uns zukommen könnte.…