Finanzsystem: Bitcoin-Kurs bricht um etwa 1.000 Dollar ein

Greta Thunbergs Rede in New York zeugte von der Verzweiflung eines Mädchens, das die Welt möglicherweise aus einer extremen Sicht sieht. Doch sie hat viele, die an ihr ziehen, sie für ihre Ziele und Ideologien einsetzen – und ein chinesisches Sprichwort lautet in etwa: "Wer auf dem Tiger reitet, kann schwer absteigen." Mehr»