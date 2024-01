Deutsche Firmen drosseln Produktion weiter – Inflation und hohe Zinsen fordern Tribut

Gegenüber der Nachrichtenagentur „Reuters“ hatten Ökonomen nach dem Minus im Oktober von 0,3 Prozent für November 2023 mit einer Erholung der Industrieproduktion gerechnet. Die Rede war von – ohnehin wenig spektakulären – 0,2 Prozent. Stattdessen ging es um weitere 0,7 Prozent abwärts, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag, 9. Januar, mitteilte. Auch Bau und Energieversorger befinden sich weiterhin in der Abwärtsbewegung. Das bedeutet eine Negativentwicklung im sechsten Monat in Folge.

Industrie weit von Wendepunkt entfernt

Von September bis November 2023 war die Neugeschäftsentwicklung gegenüber den drei vorangegangenen Monaten um weitere 4,5 Prozent rückläufig. Wie das „Handelsblatt“ schreibt, ging die Produktion von Investitionsgütern um 0,7 Prozent zurück – das betrifft unter anderem Maschinen und Fahrzeuge.

Lesen Sie auch ifo-Institut: Stimmung in den Unternehmen im Dezember wieder gesunken

Aber auch bei der exportabhängigen Industrie schrumpfte die Produktion im November um 0,5 Prozent. In gleichem Ausmaß ging es abwärts bei den Vorleistungsgütern, aber auch bei Konsumgütern ging es um 0,1 Prozent abwärts.

Ein Sorgenkind bleibt auch die Baubranche. Der saisonbedingte Stillstand setzt üblicherweise erst in den Monaten ab Dezember ein. Doch bereits im Monat zuvor schrumpfte die Produktion dort um 2,9 Prozent. Die Kernprobleme sind nicht wesentlich anders als im Umfeld der Benko-Pleite: Die Inflation verteuert die Baumaterialien, die hohen Zinsen die Kredite. Dazu kommen in Deutschland noch hausgemachte Faktoren wie Regulierung, Sanierungsvorschriften und hohe Energiekosten.

Höhere Bestellungseingänge im November

Selbst das Bundeswirtschaftsministerium rechnet nicht mit einer schnellen Trendwende in der Industriekonjunktur. Aktuelle Frühindikatoren wie Auftragseingänge und Geschäftsklima würden nicht für eine solche Entwicklung sprechen, heißt es aus dem Habeck-Ressort.

Allerdings gebe es immerhin auch einige kleinere Anlässe zur Zuversicht. So wuchs die Energieerzeugung im November um 3,9 Prozent. Auch in der Binnennachfrage und in der Exportentwicklung sei Licht am Ende des Tunnels zu erkennen.

Lesen Sie auch Maue Auftragslage und hohe Zinsen belasten den Mittelstand

Wie die „Tagesschau“ berichtet, seien im November in den meisten Wirtschaftszweigen mehr Bestellungen als im Monat zuvor zu verzeichnen gewesen. Dies betreffe den Maschinenbau ebenso wie elektrische Ausrüstungen, chemische Erzeugnisse oder sogar Kraftfahrzeuge. Demgegenüber entwickele sich der sonstige Fahrzeugbau wieder rückläufig.

Erwartungen hinsichtlich Industrie und Export bleiben vorsichtig

Auch die Inlandsbestellungen aus dem Bereich der Industrie entwickelten sich im November um 1,4 Prozent nach oben. Im Gegenzug sank jedoch die Auslandsnachfrage bei den Neuaufträgen um 0,4 Prozent – und mit 1,9 Prozent im Euroraum besonders stark.

Die ausgelieferten Bestellungen stiegen im November jedoch so stark wie seit anderthalb Jahren nicht mehr an. Vor allem die stärkere Nachfrage aus der EU und China sorgte für ein Gesamtplus von 3,7 Prozent. Der Gegenwert der Exporte summierte sich auf 131,2 Milliarden Euro. Allerdings waren die Exporte in die USA rückläufig.

Lesen Sie auch „Selten war die Lage so düster“: Deutsche Wirtschaft blickt pessimistisch auf 2024

Dem ifo Institut zufolge hat das Barometer für die Geschäftserwartungen der Exportwirtschaft im Dezember um 2,6 auf minus 6,7 Punkte nachgegeben. Die Forscher hatten ihre traditionelle Unternehmensumfrage zum Jahresende durchgeführt. Das Fazit von Umfrageleiter Klaus Wohlrabe war dabei wenig ermutigend:

„Die Unternehmen sehen für den Jahresbeginn wenig positive Perspektiven.“