Siemens will seine ausgelagerte Energiesparte mehrheitlich an seine Aktionäre abgeben

Siemens treibt die Abspaltung seiner Energiesparte voran. Wie der Konzern am Dienstag mitteilte, sollen im Zuge des Börsengangs des neuen Energietechnik-Unternehmens Siemens Energy im Herbst zunächst rund 45 Prozent der Anteile beim Mutterkonzern bleiben und 55 Prozent an die Siemens-Aktionäre übergehen. Die Investoren sollen demnach für je zwei Siemens-Aktien in ihrem Depot automatisch eine Aktie der Siemens Energy AG erhalten.

Siemens lagerte sein Energiegeschäft in das neu gegründete Unternehmen aus und will sich davon trennen. Auf einer außerordentlichen Hauptversammlung des Münchner Konzerns am 9. Juli soll das sogenannte Spin-Off abgesegnet werden, wie Siemens weiter mitteilte. Der Börsengang ist demnach für den 28. September geplant. Anschließend will Siemens seine Beteiligung an Siemens Energy innerhalb von anderthalb Jahren weiter abbauen. (afp/rm)