Steuerschätzer rechnet mit 20 Milliarden Euro weniger

In einer ZDF-Dokumentation zur Migration nach Europa üben mehrere Experten scharfe Kritik an Fehleinschätzungen und falschen Erwartungen, die mit der Politik seit der Flüchtlingskrise 2015 verbunden sind. Diese bezieht sich auf europäische Politiker und Eliten, aber auch auf die Herkunftsländer selbst. Afrikanische Akademiker prangern dortige Korruption und Ineffizienz an. Mehr»