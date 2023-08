Ein Kernkraftwerk. Diese Energiequelle macht Frankreich zum größten Energieexporteur in Europa. Foto: iStock

Eine Analyse der Strommarktdaten krönt Frankreich zum neuen größten Stromexporteur in Europa. Die meisten Kernkraftwerke laufen dort inzwischen wieder. Deutschland kommt in der Bilanz nicht gut weg.

Laut einer Datenanalyse war Frankreich im ersten Halbjahr von 2023 der größte Nettoexporteur von Strom in Europa. Das Nachbarland überholte damit den bisherigen Spitzenreiter Schweden. Deutschland hingegen wandelte sich in der ersten Hälfte dieses Jahres vom Stromexporteur zum -importeur.

Die Analyse der Marktdatenplattform „Enappsis“ bezifferte Frankreichs Gesamtnettoexporte von Januar bis Juni auf 17,6 Terawattstunden (TWh). Die größten Strommengen flossen dabei nach Großbritannien (acht TWh) und Italien (neun TWh). Italien war im genannten Zeitraum der größte Nettoimporteur und erhielt von seinen Nachbarländern insgesamt 25,9 TWh. Seine wichtigsten Lieferanten waren die Schweiz und Frankreich.

Mehr Kernkraftwerke verfügbar

Jean-Paul Harreman, Direktor von EnAppSys, erklärt, warum Frankreich den Spitzenplatz erobern konnte. „Die gestiegenen Exporte des Landes sind auf eine erhöhte Verfügbarkeit der Kernkraftwerke des Landes zurückzuführen.“

Zwar liege die Verfügbarkeit immer noch 10 bis 15 Prozent unter dem Normalwert, da nach der Drosselung vieler Kernkraftwerke im vergangenen Jahr noch nicht alle wieder hochgefahren sind. Dennoch „hat die Kapazitätssteigerung von 5 bis 10 Gigawatt im Vergleich zum letzten Jahr dazu beigetragen, die französische Energiebilanz wieder deutlich in Richtung Export zu kippen“, so der EnAppSys-Direktor.

Die französische Atomstromproduktion ist ein Eckpfeiler des europäischen Strommarktes, auch wenn sie nur etwa 50 Prozent der Kapazität ausmacht, berichtete „Finanzmarktwelt“. Die französischen Kernkraftwerke seien trotz der Ausfälle und der sich steigernden Produktion aus erneuerbaren¹ Energiequellen wie der Solarenergie, die in diesem Sommer in vielen Teilen Südeuropas sehr produktiv war, weiterhin von entscheidender Bedeutung für den Markt.

Weiter erklärte Harreman: „Als dadurch eine preiswertere Stromerzeugung auf dem französischen Markt möglich war, begann Frankreich wieder mit dem Export nach Großbritannien.“

Deutschland immer schwächer

Deutschland schaffte es laut „Montel News“ im ersten Halbjahr 2023 gerade noch zu einer Nettoexport-Bilanz von 0,6 TWh. Zum Vergleich: Im zweiten Halbjahr 2022 lag die deutsche Exportbilanz noch bei 9,2 TWh.



Für Harreman ist der Grund für den rasanten Stromabfall klar: das Atom-Aus im April. „Diese Abschaltungen bedeuteten, dass Deutschland in Zeiten geringer erneuerbarer Erzeugung zusätzliche Energie aus anderen Ländern beziehen musste.“ Allein im Juni dieses Jahres lag die deutsche Stromimportmenge bei rund 4 TWh.

Prof. Jan Schnellenbach von der Brandenburgischen Technische Universität Cottbus-Senftenberg analysierte in der BZ die aktuelle Lage. Er schreibt: „Da wir einen europäischen Strommarkt haben, ist die Stromabhängigkeit nicht das Problem.“

Schnellenbach sieht das Problem in der „Tatsache, dass wir den Strompreis mit einer größeren günstigen Angebotsmenge senken müssten“. Der Experte verdeutlicht: „Und da war es ein Fehler, die AKW abzuschalten. Die produzierten nämlich tatsächlich sehr günstig.“

Schweden blieb stabil

Unterdessen blieb Schweden bei „stabilen“ Exporten, fiel jedoch in der ersten Hälfte dieses Jahres auf den zweiten Platz zurück, informierte „Blackout News“.

Schweden exportierte in der ersten Jahreshälfte netto 14,6 TWh Strom in andere Länder. Spanien konnte mit insgesamt 8,8 TWh Nettoexporten auf den dritten Rang aufsteigen. Das hat das Land vor allem dem massiven Ausbau an Photovoltaikanlagen zu verdanken.

[1] Der Begriff „erneuerbare Energien“ hat sich zwar gesellschaftlich etabliert, nach dem Energieerhaltungssatz ist Energie aber grundsätzlich nicht erneuerbar. Sie kann nur umgewandelt werden.