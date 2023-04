IG Metall fordert Vier-Tage-Woche bei vollem Lohn – Stahlindustrie lehnt ab

Arbeiter bereiten das Gießen von Gusseisen mit Kugelgraphit in eine Form in der Siempelkamp Giesserei am 21. April 2022 in Krefeld, Deutschland, vor. Das Unternehmen, das Teile unter anderem für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien herstellt, ist eines der wenigen in Europa, das Teile bis zu 300 Tonnen gießen kann. Foto von Sascha Schuermann/Getty Images