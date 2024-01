Unternehmen Erdöl und Erdgas

Wintershall-Verkauf: Bundesregierung will „sehr intensiv prüfen“

BASF will sein Tochterunternehmen Wintershall Dea an einen britischen Ölkonzern verkaufen. Das Unternehmen sucht und produziert Erdgas und Erdöl – und ist das einzige dieser Art in Deutschland.