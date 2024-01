Waffen: NATO investiert Milliarden in neue Artilleriegeschosse

Ein Techniker von Rheinmetall arbeitet an 155-mm-Munition, die an die ukrainischen Streitkräfte für die Panzerhaubitze 2000, eine 155-mm-Selbstfahrhaubitze, geht. Das Bild entstand im Werk von Rheinmetall in Unterlüß, Norddeutschland. Foto: AXEL HEIMKEN/AFP über Getty Images