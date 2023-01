Flugsaurier aus Deutschland mit fast 500 Zähnen aß wie ein Flamingo

Foto: Megan Jacobs | University of Portsmouth

Zeichnerische Rekonstruktion des bayrischen Flugsauriers. Foto: Megan Jacobs | University of Portsmouth

150 Millionen Jahre alt und gebürtig im heutigen Bayern: Forscher haben in einem Steinbruch bei Wattendorf einen neuen Flugsaurier entdeckt. Sein besonderes „Lächeln“ unterschied ihn deutlich von seinen versteinerten Nachbarn.

Seit mehr als 150 Millionen Jahren ruhten seine Überreste tief verborgen in einem deutschen Steinbruch bei Wattendorf in Bayern. Nun entdeckten Forscher den Flugsaurier überraschend inmitten von Krokodilknochen in einem Kalksteinblock. „Dies war ein eher zufälliger Fund“, sagte Professor David Martill von der Universität Portsmouth. Inzwischen haben die Paläontologen de…

