Studie: Finnland ist das glücklichste Land der Welt

In keinem Land der Erde sind die Menschen so glücklich wie in Finnland – zumindest laut einem von den Vereinten Nationen veröffentlichten Index, der das Glücksbefinden in aller Welt misst. Finnland liegt in dem am Mittwoch veröffentlichten Weltglücksbericht (World Happiness Report) das zweite Jahr in Folge vorn, gefolgt von Dänemark, Norwegen, Island und den Niederlanden.

Deutschland liegt in der Liste von 156 Ländern auf Platz 17. Schlusslicht ist der Südsudan, hinter der Zentralafrikanischen Republik und Afghanistan.

Trotz der Wirren um den Brexit konnte Großbritannien im diesjährigen Index seine Position verbessern. Das Land stieg in der Glücksrangliste um vier Positionen auf den 15. Platz.

Für die Erhebung im Auftrag der Vereinten Nationen wurden Einwohner der 156 Länder zu ihrer Lebensqualität befragt. Dabei werden verschiedene Indikatoren zugrunde gelegt, wie das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, soziale Unterstützung, die Erwartung an gesunden Lebensjahren, die Abwesenheit von Korruption und die Möglichkeit zu freien Entscheidungen. Die Spitzenreiter setzen sich vor allem durch die Stabilität ihrer Gesellschaft von den anderen ab. (afp)