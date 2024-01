Wissen Weniger Blitze als in den Vorjahren

Memmingen ist „Blitzhauptstadt“ 2023

2023 gab es durchaus Unwetter in Deutschland, doch war die Luft weniger elektrisch geladen als in vielen anderen Jahren. Die meisten Blitze gab es 2023 in Memmingen im Allgäu, die wenigsten in Amberg in der Oberpfalz.