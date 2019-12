Bundespolizei greift Gruppe von illegal Eingeschleusten in Sachsen auf

Die Bundespolizei hat in Sachsen 17 illegal eingeschleuste Ausländer aufgegriffen. Die Menschen aus dem Irak, der Türkei und Somalia wurden am Dienstag von einem Lastwagenfahrer direkt hinter der deutsch-polnischen Grenze ausgesetzt, wie die Bundespolizei am Donnerstag in Ebersbach mitteilte. Zuvor hatte es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben.

Mit Hilfe eines Polizeihubschraubers mit Wärmebildkamera fand die Bundespolizei die Eingeschleusten, die in kleineren Gruppen unterwegs waren. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Die Ausländer waren demnach aus der Türkei über die sogenannte Balkanroute über Bulgarien, Serbien und Polen nach Deutschland gelangt. Insgesamt soll die Gruppe etwa 25 Menschen umfasst haben.

Drei Männer, die offenbar einige der Eingeschleusten abholen wollten, wurden vorübergehend festgenommen und wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen des Einschleusens von Ausländern ermittelt. Die Ermittlungen der Bundespolizei richten sich nun verstärkt gegen den Lastwagenfahrer und die Hintermänner der Schleusung. (afp)