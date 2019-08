LIVE: Trotz Drohungen der KP-China – Hongkonger kehren auf die Straße zurück – Polizei setzt Tränengas ein

Trotz schärfer werdender Warnungen aus Peking haben in Hongkong erneut mehrere tausend Menschen gegen die Regierung protestiert. Die Demonstranten versammelten sich am Samstag in einem Park im Viertel Mong Kok, wo mehrere Reden gehalten wurden. Die Polizei hatte den Demonstrationszug in dem dicht besiedelten Viertel zunächst untersagt, musste diesen aber letztlich zulassen.

Die Hongkonger Polizei ging am Abend (Ortszeit) mit Tränengas und Schlagstöcken gegen regierungskritische Demonstranten vor. Die Demonstranten hatten sich später am Samstagabend vor einer Polizeiwache im bei Touristen beliebten Viertel Tsim Sha Tsui versammelt, wie AFP-Reporter berichteten. Mit Reizgas versuchten die Beamten, die Proteste aufzulösen.



Weitere Proteste geplant

Die Opposition hatte für das Wochenende zu neuen Protesten aufgerufen. Am Freitagabend demonstrierten in der chinesischen Sonderverwaltungszone tausende Staatsbedienstete. Für Sonntag und Montag sind weitere Demonstrationen geplant.

Die Behörden hatten zuletzt eine härtere Linie gegen die Demokratiebewegung eingeschlagen. Dutzende Demonstranten und Aktivisten wurden in dieser Woche festgenommen.

Die chinesische Armee hatte zudem kürzlich in einem Video aus ihrer Hongkonger Garnison gewarnt, sie habe alle „Einsatzmöglichkeiten“, um die Sicherheit in der Sonderverwaltungszone und Chinas „nationale Souveränität“ aufrechtzuerhalten.

Die derzeitigen Proteste in Hongkong waren durch ein später zurückgezogenes Auslieferungsgesetz ausgelöst worden, das die Überstellung von Verdächtigen an das chinesische Festland erlaubt hätte. Später weiteten sie sich zu einer Bewegung gegen den wachsenden Einfluss Pekings in Hongkong aus.

China hatte bei der Übernahme Hongkongs der früheren britischen Kronkolonie einen 50 Jahre lang gültigen Sonderstatus zugesichert – was bedeutete, dass unter der Devise „Ein Land, zwei Systeme“ die demokratische Grundordnung, große wirtschaftliche Freiheit sowie Bürgerrechte in Hongkong gewahrt bleiben sollten. (afp)