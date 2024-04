„Der Freiheitswille des Menschen wird sich immer durchsetzen“

„Ausdrucksstarke Tänze, tolle Farben, alles sehr synchron, gut abgestimmt und immer der richtige Einsatz“, mit diesen Worten beschrieb Bernhard Randerath die Vorstellung der chinesischen Künstlergruppe Shen Yun Performing Arts am 23. April im Theater am Marientor in Duisburg.

Als Geschäftsführer eines Innovationsunternehmens im Bereich 3D-Druck für Flugzeugtechnologie weiß er, wie wichtig Zusammenarbeit und schnelles Handeln sind, um eine aufwendige Produktion auf die Beine zu stellen. Die Energie, die er von der Show mitgenommen hat, nimmt er für sich nach Hause mit.

„Kreativität ist ja immer mit Spontanität und schnellem Handeln verbunden. Und die Künstler sind extrem gut abgestimmt. Man sieht, dass sie gemeinsam an einem Ziel arbeiten und das ist das Allerwichtigste“, so Randerath. „Ich sage meinen Leuten immer wieder, setzt euch zusammen, überlegt euch Lösungen und dann arbeitet alle an einem Strang. Das sah man hier sehr schön. Da steckt viel Power in solchen Sachen.“

„Gute Zusammenarbeit kann mit viel Energie versehen werden. Wenn der eine merkt, dass der andere ihn unterstützt und alle dabei noch Spaß haben, dann entsteht etwas richtig Gutes“, so Randerath, der seit 17 Jahren zugleich Präsident der größten europäischen Flugzeugeigentümervereinigung ist. „So eine Vorstellung ist mit viel Disziplin und viel Ehrgeiz verbunden. Extrem viel, und das ist äußerst beeindruckend.“

„Auf den Punkt genau“

Bezogen auf das Zusammenspiel von animierter Bühnenleinwand und dem Bühnengeschehen sagte er: „Alles geschieht auf den Punkt genau, wenn die Tänzer in diesen Graben hineinspringen und dann geht das Video [auf der Leinwand] los. Das ist schon sehr beeindruckend, wie stimmig das ist, obwohl vorher eine extrem lange Passage getanzt wurde. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist.“

Besonders gefiel Randerath, dass in der Show die „Unterdrückung und Tyrannei im Kommunismus“ in China angesprochen wurde. „Es gab ein paar Stücke über die heutige Zeit, in denen die Künstler in Jeanshose auftraten. Das war sehr schön. Es ist wichtig, dass die Menschen begreifen, hier [bei Shen Yun] wird nichts vorgegeben, nichts diktiert, sondern hier arbeiten Leute aus freien Stücken in der freien Welt. Das hat mir gut gefallen. Das gibt dem Zuschauer noch mal eine andere Perspektive.“

Zum Schluss wünschte er den Künstlern, dass sie bald in China auftreten können: „Machen Sie weiter so. Sie sind ja sehr stark und reisen durch die ganze Welt. Der Freiheitswille des Menschen wird sich immer durchsetzen, immer. Davon bin ich fest überzeugt. Manchmal dauert es ein wenig. Deutschland hat extrem lang gekämpft für die Freiheit; Jahrhunderte gekämpft. In China wird das auch passieren.“

„Sehr schön für das Auge und wohltuend für die Seele“

„Sehr schön, sehr sehenswert. Die Aufmachung, die Show und die Effekte. So etwas habe ich zum ersten Mal gesehen“, sagte die Buchillustratorin Meggi Berns nach der Vorstellung. „Das Bühnenbild, das Stück mit den Kirschblüten und die Farben sind sehr schön für das Auge und wohltuend für die Seele. Sowohl die Tänzerinnen als auch die Tänzer sind gut und beneidenswert gelenkig.“

Neben den schönen visuellen Eindrücken gefiel ihr auch das Stück der zweisaitigen Erhu: „Das ging mir sehr nah. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist Sehnsucht. Das hat so etwas Sehnsüchtiges und berührt einen sehr tief. Es ist ein sehr schönes Gefühl – vielleicht auch wie eine Suche.“

Das Zusammenspiel zwischen Bühnengeschehen und der computeranimierten Bühnenleinwand im Hintergrund hat ihr ausgesprochen gut gefallen: „Ich finde es sehr, sehr schön, wie das mit miteinander verschmilzt. Ich würde es als Immersion beschreiben. Das ist eine sehr neue Form.“

Auch ihr Partner Peter Kruck fühlte sich durch die „immersiven Effekte“ sehr inspiriert. „Ich habe sofort überlegt, wie kriege ich den Sprung jetzt von der Leinwand auf unsere Bühne.“ Kruck ist ein bekannter Medienwissenschaftler und Publizist. „Man muss jede Idee mitnehmen. Das ist natürlich eine ganz großartige Sache und es ist immer schön, wenn man inspiriert wird.“

Anfangs wusste er nicht, was sie im Theater erwartet. „Insgesamt muss ich ganz ehrlich sagen, eine große Überraschung und ich fand es ganz toll. Es war sehr imposant.“ Die Mischung aus kleinen Geschichten aus der 5000-jährigen chinesischen Geschichte mit den politischen Aussagen über das heutige China seien „entzückend“ umgesetzt und würden bei ihm und seiner Partnerin sicher noch nachschwingen.

Die „klassische Anmut der Tänzerinnen“ machte auf ihn einen besonderen Eindruck. Es sei wunderbar gewesen, was die Damen geboten haben. Ein Anblick für Herz und Seele, stimmte er mit seiner Partnerin überein. „Also ich hätte auf keinen Fall weiter weg sitzen wollen“, sagte er.

Eine wunderbare Aura und Strahlkraft

„Sehr schön, es hat uns heute sehr gefallen. Es war etwas ganz Besonderes“, sagte Dominique Papeo nach der Vorstellung in Duisburg. Der Vertriebler und privat Musikbegeisterte freute sich, bei Shen Yun in den Genuss klassischer chinesischer Musik gekommen zu sein.

„Es ist sehr schade, dass die alte klassische Musik so immer mehr ausstirbt. Und besonders chinesische Musik höre ich auch sehr gern privat und deswegen sollte das bewahrt werden und jeder noch hören können“, sagte Papeo.

Die Erhu-Solistin war aus seiner Sicht „fantastisch“. Er kenne das Instrument gut und höre es gern. „Es ist sehr schwer, dieses Instrument zu spielen“, sagte er. Klavier spielen sei dagegen leicht, das wisse er aus eigener Erfahrung.

„Die Aufführung hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte seine Frau Vanessa, und ihr Mann stimmte zu. Beide hatten sich bereits im Internet informiert und „nur Positives“ über Shen Yun gelesen. „Es war einfach spektakulär von den Kostümen her, der Choreografie, dem gesamten Zusammenspiel“, sagte Frau Papeo. „Das Ganze strahlt eine Leichtigkeit aus, und das allein ist schon großartig, weil sehr viel Arbeit und Anstrengung darin steckt.“

Die Richterin am Landessozialgericht in Nordrhein-Westfalen begrüßt die Mission der Künstlergruppe, die traditionelle Kultur und die Werte des alten Chinas wiederzubeleben. „Ich finde es ganz wunderbar, die Kultur und die Werte von früher an künftige Generationen weiterzugeben. Diese Werte sind ja auch heute noch sehr präsent“, sagte sie.

Angesprochen darauf, dass die Künstler in ihrer Freizeit Falun Gong praktizieren, eine friedliche Meditationsmethode aus China, schildert sie ihren Eindruck: „Ja, man merkt, dass jeder dahintersteht, was er auf der Bühne zeigen möchte. Ansonsten hätte es niemals diese Aura und Strahlkraft.“

