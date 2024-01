„Künstlerischer Schatz, der das wahre China zeigt“ – Shen Yun mit acht Ensembles auf der ganzen Welt unterwegs

Zum Jahreswechsel 2023/2024 stand Shen Yun Performing Arts gleichzeitig in acht Städten auf der ganzen Welt auf der Bühne.

Ihr neues inspirierendes Programm – die Theater waren an jedem Ort bis auf den letzten Platz gefüllt – begeisterte die Menschen in Tokio (Japan), Birmingham (Vereinigtes Königreich) und Florenz (Italien), sowie in Houston, Dallas, San José, Boston und Savannah (USA).

Im Zentrum der Renaissance begann die Shen Yun Performing Arts Global Company ihre Europatournee für die Saison 2024. Zwei Tourneegruppen sind nun gleichzeitig in England und Italien unterwegs.

In der diesjährigen Saison hat Shen Yun in Italien mindestens 29 Aufführungen in sechs Städten. Hier sind viele Städte bereits ausverkauft, primär die hochpreisigen Tickets. Als Reaktion auf die starke Nachfrage des Publikums fügten die Veranstalter weitere Vorstellungen in Turin, Mailand und Parma hinzu, doch auch die Karten für die zusätzlichen Vorstellungen gingen schnell weg.

Einige Zuschauerstimmen aus Florenz: Es ist „spektakulär“

Am Nachmittag des 31. Dezember besuchte Donato Pisanelli, der aus einer Adelsfamilie in Süditalien stammt, die fünfte Aufführung von Shen Yun im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino in Florenz. Er betreibt in Zürich (Schweiz) seine eigene Baufirma.

Er sagt: „Eigentlich gehe ich nicht oft ins Theater, aber meine Freunde kannten meine Vorlieben und empfahlen mir wärmstens, Shen Yun zu sehen. Tatsächlich fühlte ich mich schon beim ersten Blick zutiefst angezogen.“

„Die Stücke sind reichhaltig und farbenfroh, jedes Einzelne ist wunderbar und alle Geschichten sind sehr interessant.“ Pisanelli fügte hinzu: „Das Orchester spielt live, alles ist synchron, alles passiert gleichzeitig, es ist so spektakulär.“

Die Direktorin der Dante Academy Florenz, Stefania Maggini, besuchte die erste Aufführung des Jahres im Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Sie war beeindruckt von der Gesangstechnik der Shen-Yun-Sängerinnen und -Sänger. Die Expertin bemerkte, dass die Sopranistin von Shen Yun die Belcanto-Technik anwandte, die traditionelle Gesangstechnik, die in der italienischen Oper weit verbreitet ist.

„Es war interessant, dass es sich nicht um eine Peking-Oper handelt“, sagte Maggini. Shen Yun erklärt auf seiner Webseite: „Das alte chinesische Theater und die frühe europäische Oper hatten die gleiche Gesangstechnik; das chinesische Theater verwendete oft eine natürliche Gesangsmethode, die sich im Wesentlichen nicht vom Belcanto unterschied.“

Aus Birmingham: „Ich kann es nicht genug loben, es ist sehr, sehr gut“

In England traf die Tourneegruppe Shen Yun New Era Company am 28. Dezember 2023 am Flughafen Heathrow in London ein. Fans begrüßten die Künstler bereits am Airport. In einem kurzen Interview in Heathrow sagt Yang Meilian, Erste Tänzerin von Shen Yun: „Die Mission von Shen Yun besteht eigentlich darin, die wahre traditionelle chinesische Kultur, Werte und Moral zu zeigen.“

Vom 29. bis 31. Dezember 2023 gab die Shen Yun New Era Troupe vier Vorstellungen im ICC Theater in Birmingham. Jede Vorstellung war ausverkauft. Geplant sind zunächst 47 Aufführungen in zehn Städten im Vereinigten Königreich – was sowohl in der Anzahl der Städte als auch die der Aufführungen für das Vereinigte Königreich ein neuer Rekord ist.

Am Nachmittag des 31. Dezember 2023 genoss Philip Hunt, Mitglied des britischen Oberhauses, die vierte Aufführung im ICC Theatre in Birmingham. Baron Hunt of Kings Heath ist ein ehemaliger Gesundheitsadministrator und Mitglied des House of Lords.

Als Schirmherr des Birmingham Symphony Orchestra, welches regelmäßig in diesem Theater auftritt, sagte er: „Heute haben wir eine Produktion von höchster Qualität gesehen.“ Und: „Ich kann es nicht genug loben, es ist sehr, sehr gut.“

Baron Hunt of Kings Heath lobte Shen Yun: „Das ist ein Fest für die Ohren. Die erstklassige Produktion, der Tanz, die Musik und die Solodarbietungen waren herausragend, und auch die Kombination verschiedener visueller Elemente mit den Tänzern war absolut außergewöhnlich.“

Er fügte hinzu: „Ich fühle mich geehrt, hier zu sein, um Shen Yun zu sehen, und bin sehr glücklich, eine so wunderbare Aufführung gesehen zu haben, zumal das Programm auch eine sehr wichtige Botschaft enthält.“

Bekannter Radiomoderator in Boston: „Ein künstlerischer Schatz, der das wahre China zeigt“

Zurück in die USA. Zwischen dem 28. und 31. Dezember 2023 gab die Shen Yun Touring Company fünf Vorstellungen im Boch Wang Theater in Boston.

Jeffrey Kuhner, Moderator der bekannten konservativen Sendung „The Kuhner Report“ im US-Radio, politischer Kommentator und Kolumnist, besuchte mit seiner Familie eine Vorstellung am 30. Dezember. Er war begeistert und lobte Shen Yun. Shen Yun sei ein unglaublicher künstlerischer Schatz, der das wahre China zeige.

Nachdem er Shen Yun gesehen hatte, war Kuhner sehr aufgeregt. „Das ist das wahre China, das ist das historische China, das ist das kulturelle traditionelle China.“ Er fügte hinzu: „Ich möchte, dass die Leute kommen, um Shen Yun zu sehen, denn es ist ein unglaublich künstlerischer Schatz, der die Schönheit der Kunst und die Wunder der Spiritualität zeigt. Offen gesagt, das sind die Dinge, die die Kommunistische Partei Chinas zu zerstören und auszulöschen versucht.“

Kuhner sagte: „Wenn Sie diese herausragenden Künstler sehen, sehen Sie nicht nur ihre hervorragenden Fähigkeiten, sondern auch den Rhythmus, den Charme, die Choreografie … die Schönheit der Kostüme. Sie sind wirklich eine Augenweide und tief mit einer reichen Kultur und Geschichte verbunden.“

„Ich hoffe, dass Shen Yun in Peking, Shanghai und ganz China aufgeführt wird“, erklärte er.

Ausverkauft in Houston

In Houston trat die Tourneegruppe Shen Yun North America Company in zehn Aufführungen an sieben Tagen auf, die restlos ausverkauft waren.

Houston, die größte Stadt im Bundesstaat Texas, beheimatet eine vielfältige Bevölkerung von über 2,3 Millionen Menschen. Als Ausdruck ihrer Wertschätzung überbrachte das Repräsentantenhaus von Texas eine offizielle Ehrenurkunde für Shen Yun und erklärte den 26. Dezember 2023 zum „Shen-Yun-Tag“.

Abgeordnete Sheila Jackson Lee lobte nach dem Besuch von Shen Yun: „Die Schönheit dieser Kunst zeigt uns die Geschichte Chinas. Chinesische Kunst vor dem kommunistischen China ist ein starkes Statement für die Bürger von Houston.“

Auch andere Abgeordnete nutzten die Chance, Shen Yun zu besuchen. Steve Toth, Abgeordneter des 15. Distrikts von Texas, und seine Frau Babette Toth sagte: „Die Aufführung von Shen Yun ist so schön, spektakulär und kraftvoll. Ich genieße sie sehr.“

Toth ist ein Abgeordneter des Bundeskongresses, der sich gegen die kritische Rassentheorie und den Marxismus in den USA einsetzt. „Shen Yun zeigt die Schönheit des traditionellen Chinas und was der Marxismus zerstörte und zu zerstören versuchte.“ Er sagte auch: „Der Kommunismus kann Schönheit nicht töten.“

Seine Frau hofft, dass die Künstler von Shen Yun „amerikanischen jungen Menschen ein oder zwei Dinge darüber beibringen können, was der Kommunismus nach Amerika bringen wird“.

Tourneeplan in deutschsprachigem Raum

China war einst als „Land des Göttlichen“ bekannt, und Shen Yun Performance Arts präsentiert diese göttlich inspirierte Kultur, indem sie sich auf die buddhistischen und daoistischen philosophischen Traditionen stützt. In der Vergangenheit schauten Künstler auf das Göttliche auf der Suche nach Inspiration und kultivierten Tugend, um erhebende Kunst zu schaffen.

Heute folgen Shen Yuns Künstler dieser edlen Tradition – weshalb das Publikum das Gefühl hat, dass Shen Yun anders ist, erklärt das Unternehmen auf seiner Website.​

Die Aufführungen bestehen aus einer Reihe von kurzen Stücken, die das Publikum auf eine Reise durch die Dynastien und die weiten Regionen Chinas mitnehmen. Mit klassischen chinesischen, Volks- und ethnischen Tänzen sowie Solo-Musikaufführungen erzählt Shen Yun Geschichten von der Antike bis zur Neuzeit.

Nach dem Auftakt der Tournee in Florenz folgen in Europa über 200 Auftritte in zwölf Ländern bis Anfang Mai. Hier ein Überblick über die Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Österreich 10.–11. Feb. Salzburg 9.–11. Mai Graz Deutschland 14.–18. Feb. Ludwigsburg 22.–25. Feb. Mülheim a. d. Ruhr 28. Feb.–2. März Frankfurt am Main 8.–10. März Leipzig 17.–21. April Berlin 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Schweiz 22.–24. März Basel 11.–14. April Lausanne

Weitere Informationen zu Aufführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun, de.shenyun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.