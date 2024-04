Dirigent lobt: „Unglaubliche Präzision“ von Shen Yun

Der deutsche Dirigent, der mehrerer Jugendorchester leitet und als Gastdirigent in vielen internationalen Orchestern tätig war, kam mit seiner Frau Julia zur Vorstellung. Beide lobten das hohe künstlerische Niveau der Vorstellung und die unglaubliche Schönheit der Darbietung.

„Zuerst habe ich nicht gemerkt, dass live gespielt wurde. Ich dachte, die Musik sei vom Band, weil es sehr schwierig ist, das genaue Tempo für die Tänzer zu finden. Sie spielen sehr, sehr präzise“, sagte Fitzner. „Die Musik ist sehr vielfältig und passt immer. Sie war sehr schön auf die Bewegung, die Inszenierung und die Choreografie abgestimmt.“

Besonders gefiel ihm das Stück der zweisaitigen Erhu. „Es war sehr ausdrucksvoll. Mit den zwei Saiten und dem Bogen hat sie sehr viel ausgedrückt, wirklich differenziert und es war sehr sauber. Im Klassischen sagen wir dazu Intervention. Aber auch die Tänzer, die Farben, die Kombinationen waren sehr frisch und abwechslungsreich.“

Beide machen neben klassischer Musik auch Filmmusik, von daher fühlten sie sich neben der Musik auch von der Choreografie und den aufwendigen Kostümen für ihre eigene Arbeit inspiriert. Was die Künstler geleistet hätten, sei „übermenschlich“, sagte seine Frau. „Der klassische Tanz ist perfekt und mit den Folklore-Elementen eine tolle Mischung.“ Frau Fitzner war in ihrer Jugendzeit Ballerina beim Opernballett und ist jetzt professionelle Geigerin.

Die Kombination mit der Videoanimation in Hintergrund sei zudem „sehr geschickt“, ergänzte ihr Mann. „Sehr schön. Sie lenkt nicht zu sehr von dem Geschehen auf der Bühne ab. Es ist nicht zu viel Aktion im Hintergrund. Nur als Ergänzung.“

Auch die Themen und Inhalte der Programmstücke aus der chinesischen Geschichte kamen beim Ehepaar sehr gut an. „Eine gute Message ist heutzutage wichtig, sogar sehr wichtig. Aber es war auch nicht zu viel davon. Die Kritik am heutigen chinesischen Staat, an der Politik war sehr deutlich. Und das ist gut“, sagte Herr Fitzer.

„Ich sorge mich nur, da es nicht nur in China, sondern überall gerade schwierig ist. Und daher ist die Botschaft, wieder fürsorglicher zu sein, gerade jetzt wichtig.“

Verblüffende CGI-Effekte

Piotr Stola und seine Frau Anna reisten extra aus Polen nach Berlin an, um sich Shen Yun anzuschauen und wurden nicht enttäuscht. Stola ist Programmierer und leitet mehrere Unternehmen. Gleich die Eröffnungsszene hat großen Eindruck auf ihn gemacht, mit den tanzenden Männern und der himmlischen Szene auf der animierten Bühnenleinwand.

„Es war sehr beeindruckend und verblüffend! Die CGI-Effekte [digitale, durch 3-D-Computergrafik erzeugte Bilder und Animationen] gepaart mit dem traditionellen Tanz, das war fantastisch. Das ist wirklich etwas Neues, so etwas habe noch nie gesehen. Ich denke, vor allem für junge Leute war es ein Spektakel“, sagte der Computerexperte.

„Die Leinwandeffekte sind sehr detailliert und sorgfältig geplant und mit den Tänzern absolut synchron. Es ist wirklich erstaunlich und hat sehr gut funktioniert, es war wirklich wunderbar, eine tolle Aufführung“, so Stola weiter. „Meine Frau will schon seit längerem die Aufführung anschauen, aber wir haben es in Polen nicht geschafft. Also haben wir beschlossen, nach Berlin zu fahren.“

Für seine Frau Anna war nun ein langersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen: „Es war wunderschön, die Tänze waren wunderschön, die Tänzerinnen wunderschön. Das muss man einmal im Leben gesehen haben“, sagte sie. Ihr Favorit war der Tanz mit den gelben Blumen: „Der hat mein Herz berührt.“

Aber auch sonst begeistert sie sich sehr für die chinesische Kultur und insbesondere für die klassische Musik. „Ich finde es wichtig, dass man die chinesische Kultur kennenlernt. Ich liebe chinesisches Theater und klassische Musik. Die Livemusik war großartig.“



Tourneeplan in Europa

Shen Yun ist derzeit mit acht gleich großen Ensembles auf Welttournee. Bis Anfang Mai gastiert Shen Yun in zwölf Ländern Europas mit über 200 Auftritten. Hier ein Überblick über die noch verbleibenden Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Deutschland 23.–24. April Duisburg 26.–28. April Füssen 30. April–2. Mai Bremen 6. Mai Leverkusen Österreich 9.–11. Mai Graz

Weitere Informationen zu Auführungszeiten und zum Ticketkauf finden Sie auf der offiziellen Website von Shen Yun: de.shenyun.com. Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts.