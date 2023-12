Gert van Hoef improvisierte im Jahr 2016 in the St. Baafs Kathedral in Gent (Belgien) das berühmte Stück von Johann Sebastian Bach Jesus bleibet meine Freude (BWV 147.)

Johann Sebastian Bach komponierte das Werk für vierstimmigen Chor, Streicher, Oboen und Trompete im Jahr 1723 für seine Kantate „Herz und Mund und Tat und Leben“.



Marketing-Cookies zustimmen An dieser Stelle wird ein Video von Youtube angezeigt. Bitte akzeptieren Sie mit einem Klick auf den folgenden Button die Marketing-Cookies, um das Video anzusehen.

Unter dem Titel Jesu, Joy of Man’s Desiring ist es in der englischsprachigen Welt sehr populär.

Gert van Hoef (27) begann mit 13 Jahren Orgel zu spielen und schloß im Jahr 2018 seinen Bachelor in „Alter Musik“ am Königlichen Konservatorium von Den Haag ab – mit Orgel als Hauptfach. Er gibt regelmäßige Orgelkonzerte in den ganzen Niederlanden.

Jesus bleibet meine Freude

meines Herzens Trost und Saft

Jesus wehret allem Leide

er ist meines Lebens Kraft,

meiner Augen Lust und Sonne,

meiner Seele Schatz und Wonne

darum lass ich Jesum nicht

aus dem Herzen und Gesicht.

Der Text, den Johann Sebastian Bach verwendete, stammt aus dem älteren Kirchenlied Jesu, meiner Seelen Wonne, geschrieben von Martin Jahns in den 1660er Jahren. Es spricht von der Liebe der Seele zu Jesus und ihrer Sehnsucht, sich mit ihm zu vereinigen.