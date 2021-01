Klassik des Tages: Das „Clair de Lune“

Was Debussy zu seinem "Clair de Lune" anregte, bleibt ungewiss - vielleicht sogar der Leuchtturm von Warnemünde. Foto: iStock

Aus der Reihe Epoch Times Musik - Für Liebhaber.

Claude Debussy (1862-1918) war ein französischer Komponist des Impressionismus. Eines seiner bekanntesten Stücke ist der 3. Satz der Suite Bergamasque, das Clair de Lune.

Hier das Clair de Lune in der Orchesterversion des französischen Komponisten und Dirigenten André Léon Caplet (1878-1925). Es musiziert das hr-Sinfonieorchester (Frankfurt Radio Symphony Orchestra) unter Leitung von Jean-Christophe Spinosi.



Die Suite bergamasque ist ursprünglich eine Klavierstudie, die später in vielfachen Instrumentierungen umgesetzt wurde. Sie umfasst vier Teile, das Clair de Lune ist der 3. Satz und steht in Des-Dur. Die Suite stammt aus dem Jahr 1890 komponiert, erst 1905 kam sie in die Öffentlichkeit.