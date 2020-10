Klassik des Tages: Sonate für zwei Trompeten aus Böhmen

Aus der Reihe Epoch Times Musik – Für Liebhaber.

Antonin Reichenauer (um 1694-1730) war ein böhmischer Komponist des Barock. Er komponierte Kirchenmusik und auch die ersten böhmischen Messen. Hier seine Sonate für zwei Trompeten, Pauken, Streicher und Basso Continuo, gespielt von Musica Florea.



Über Antonin Reichenauer ist nicht viel bekannt, er agierte in Prag und arbeitete vermutlich auch für den Grafen Franz Joseph Czernin.

Einige seiner Werke finden sich heute in Archiven und Bibliotheken in Böhmen, Schlesien, Sachsen und Hessen – was eine größere Popularität des Komponisten zur damaligen Zeit über Prag und Böhmen hinaus nahelegt.