FUKUOKA, Japan – Beim Surfen im Internet wurde Noguromi Masaiti’s, ehemaliger Stadtrat von Onojo, Interesse an Shen Yun geweckt. Kurz darauf beschloss er, sich die Aufführung anzusehen. Er war tief berührt von der spektakulären Darbietung der Shen Yun Performing Arts New York Company in der Fukuoka Sunpalace Hall am Nachmittag des 21. Januar 2020.

Sobald der Vorhang aufging, konnte ich meine Tränen nicht mehr halten“, sagte er. „Ich fühlte die Kraft göttlicher Wesen.“

Er war fasziniert von der außergewöhnlichen Darstellung des klassischen chinesischen Tanzes und bewunderte in jedem Moment das Engagement und die Hingabe der Künstler.

Ich habe sofort gemerkt, wie mühsam das Training sein muss, um eine so hohe Leistung zu erzielen.“ Da eine perfekte Zusammenarbeit und wiederholtes Training erforderlich sind, wird eine unerschütterliche Überzeugung unabdingbar sein“, fügte er hinzu.

Eine Inspirationsquelle von Shen Yun

Als er hörte, dass alle diese Künstler Falun Gong-Praktizierende sind, die an die Prinzipien von Wahrheit, Barmherzigkeit und Nachsicht glauben, wurde ihm klar, dass ihr Glaube zu der großartigen Leistung beiträgt.

„Falun Dafa, auch als Falun Gong bekannt, ist eine spirituelle Lehre, die Selbstverbesserung und Meditationsübungen kombiniert. Die Lehren konzentrieren sich auf drei Hauptprinzipien: Wahrheit, Barmherzigkeit und Nachsicht. Die Künstler von Shen Yun praktizieren Falun Dafa und es ist eine Inspirationsquelle für unsere Auftritte“, so die Webseite.

Auf der Website heißt es weiter: „Sowohl China als auch die westlichen Länder kennen Geschichten von Künstlern, die Spiritualität in ihre Arbeit integrieren. Im alten China praktizierten Künstler Meditationsübungen und suchten nach innerer Ruhe und einer Verbindung mit dem Universum. Sie glaubten, dass man Tugend und innere Reinheit pflegen müsse, um echte Kunst überbringen zu können. Heute folgen die Künstler von Shen Yun dieser edlen Tradition.“

„Kein Wunder, dass die Shen Yun-Künstler eine so wundervolle Leistung erbringen können“, fuhr er fort.

Jeder Einzelne von ihnen ist einfach fantastisch“, sagte er. „Kommunisten, die an Atheismus glauben, können niemals eine so großartige Leistung erbringen.“

Noguromi Masaiti lobte besonders die hervorgehobenen Werte und glaubt, dass die Gesellschaft das heutzutage wirklich braucht.

Es bringt den Menschen Hoffnung und spirituelles Wohlbefinden“, sagte er.

In Bezug auf die weltweite Popularität von Shen Yun wiederholte der ehemalige Stadtrat: „Ohne die Hilfe göttlicher Wesen wäre dies sehr schwierig zu erreichen.“

Die Epoch Times ist Medienpartner von Shen Yun Performing Arts und betrachtet es als bedeutendes kulturelles Ereignis unserer Zeit. Wir berichten über die Reaktionen des Publikums seit der Gründung des Künstlerensembles im Jahr 2006.