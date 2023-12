Weihnachten mit Andre Rieu

„Christmas with André“ – Die dreistündigen Weihnachtskonzerte von André Rieu und seinem Orchester in Maastricht 2023 sind schon längst ausverkauft. Doch einige der Weihnachtslieder gibt es auch online:

00:00:00 Einführung

00:03:25 O Daughter of Zion

00:06:15 White Christmas

00:09:59 Sleigh Ride

00:13:08 Old Toy Trains

00:16:44 Walking in the Air

00:22:23 December Lights

00:27:38 Go Tell It On The Mountain

00:30:03 Jingle Bells

00:32:15 Winter Wonderland

00:34:01 Christmas Rose

00:37:56 The Holy City

00:43:18 Ave Maria

00:48:32 Sleep Little Jesus

00:51:51 Hallelujah

00:56:40 Stille Nacht