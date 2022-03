Fachärztin: Shen Yun zeigt die Verbindung zum Göttlichen

Die Künstler leben selbst das, was sie tanzen, sagt Angela Montenegro über Shen Yun. Gemeinsam mit ihrem Mann hat die Ärztin mit eigener Privatpraxis die Vorstellung von Shen Yun in der Stadthalle Mülheim besucht. Nach Köln und Salzburg ist Mülheim die dritte Stadt im deutschen Sprachraum, wo das Künstlerensemble aus New York zu sehen ist. Shen Yun erzählt mit klassischem chinesischen Tanz, begleitet von einem Orchester, Mythen und Legenden aus dem alten China bis heute.

Angela Montenegro ist begeistert von Shen Yun: „Genial, das war das, was das Herz berührt hat und so in dieser Art ist [Shen Yun] das, was ich mir immer gewünscht habe.“ Diese Verbindung mit dem Dao oder mit dem Göttlichen, so wie es bei Shen Yun zu sehen ist, kenne sie aus der Akupunktur.

„Es ist dieses Zusammenspiel von Tanz und Musik“, so die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie mit Schwerpunkt TCM und Akupunktur. „Man spürt das Innere der Darsteller, dass sie selbst das leben, was sie tanzen. Musik sind ja Schwingungen, die die Seele ansprechen und das war genau die Wellenlänge, die mich berührt hat.“

Shen Yun belebe die traditionelle Kultur, sagt die Ärztin aus Mayen in der Eifel. „In unserer Gesellschaft sind diese [hier gezeigten] Werte viel zu sehr verloren gegangen, ebenso wie diese Verbindung nach oben, zum Dao, zum Göttlichen. Man spürt, dass das hier bei Shen Yun gelebt wird und ich finde es toll, das hier bei dieser Aufführung erleben zu können. Es hat mich nachdenklich gemacht. Es ist diese Rückbesinnung auf die alten Werte und die Rückbesinnung, auf das, was für uns als Menschen wichtig ist.“

Diese alten Werte stehen mit den Prinzipien von Falun Gong in Verbindung, so Montenegro. Falun Dafa ist eine buddhistische Qigong-Schule aus China, die in China seit 1999 wegen ihres Glaubens verfolgt wird. Sie basiert auf den Grundsätzen Wahrhaftigkeit, Güte, Toleranz. Viele der Shen-Yun-Künstler praktizieren diese Meditation.

„Ich hoffe, dass möglichst viele, so wie ich, diese Schwingungen von den Prinzipien von Falun Dafa empfinden – die Barmherzigkeit, die Mitmenschlichkeit und so wie ich mit einem anderen Gefühl herauskommen. Denn mit diesem Gefühl wird das weiter unter den Menschen verbreitet. Ich finde es toll, dass es mittlerweile schon sieben Tourneegruppen bei Shen Yun gibt. Das zeigt, dass es einen Bedarf gibt, ein Bedürfnis der Menschen, sich wieder anders zu orientieren.“

Vertriebsfachfrau: „Traumhaft schön anzusehen“

„Es hat mich überwältigt“, sagte Mira Schneider. Die Vertriebsfachfrau im Bereich Export für bewegliche Energiesysteme hat zwei Jahre lang wegen der Corona-Pandemie auf Shen Yun gewartet und war mit hohen Erwartungen zur Aufführung nach Mülheim an der Ruhr gekommen. Sie wurde nicht enttäuscht.

„Also es war wirklich schön… die Musik, die traditionellen Tänze, die Sänger, die Kombination zwischen dem digitalen Hintergrund in der Kombination mit den menschlichen Bewegungen… Das ist traumhaft schön anzusehen. Es war wundervoll“, sagte Mira Schneider im Interview mit NTD während der Nachmittagsvorstellung am Samstag.

„Es hat einen wirklich in diese Zeit zurückversetzt und auch ein bisschen Ruhe gegeben. Und man hat gemerkt, dass die Musik eine große Rolle spielt für den Körper.“

„Auch ist interessant zu sehen, wie sich mit den kleinen Bewegungen der wundervollen Kostüme sich das gesamte Bühnenbild farblich ändert“, so Schneider weiter.

Gegenseitige Toleranz

Schneider fand es mutig, Stücke mit aktuellem Bezug darzustellen, die die Verfolgung von Glauben im kommunistischen China zeigen: „Jeder Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch glaubt oder denkt an etwas anderes. Deshalb ist es wichtig, gegenseitig Toleranz zu üben und sich nicht zu bekämpfen.“

Die Stücke von Shen Yun zeigen Mythen und Legenden aus 5.000 Jahren chinesischer Geschichte. In ihnen geht es um Tugenden, wie Loyalität, Mut, Tapferkeit, Güte, Nachsicht und die Verbindung zwischen Himmel, Erde und Mensch.

„Also ich begebe mich jeden Tag, jeden Abend auf einen Nullpunkt in diesem Leben. Man kann jeden Tag neu beginnen, egal in welcher Situation. Ich hoffe, wir werden 90 Jahre oder vielleicht noch älter mit einem gesunden Geist, Körper. Dazu muss alles in Einklang sein und das haben diese Stücke wieder in Erinnerung gerufen, das war sehr schön.“ (ah/nh)

Noch bis morgen wird Shen Yun in Mühlheim zu sehen sein. Als nächster Stopp steht dann Montpellier in Frankreich auf dem Programm. Nach weiteren Auftritten in Frankreich, England, Spanien, Polen und Österreich wird Shen Yun in Deutschland auch noch nach Berlin, Ludwigsburg, Bremen, Füssen, Mannheim und Frankfurt kommen:

Shen-Yun-Aufführungen 2022:

7.–12. Jan. 2022 Köln, Deutschland 24.–26. Jan. 2022 Salzburg, Österreich 11.–13. März 2022 Mülheim an der Ruhr, Deutschland 28.–30. März 2022 Berlin, Deutschland 9.–13. April 2022 Ludwigsburg, Deutschland 15.–17. April 2022 Bremen, Deutschland 20. April–1. Mai 2022 Berlin, Deutschland 28.–30. April 2022 Graz, Österreich 4.–8. Mai 2022 Füssen, Deutschland 10.–12. Mai 2022 Mannheim, Deutschland 31. Mai–3. Juni 2022 Frankfurt am Main, Deutschland



Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen: Jetzt spenden!