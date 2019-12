Während Rätsel manchmal eher anstrengen statt entspannen, bieten Sie Ihrem Gehirn tatsächlich die Möglichkeit, die täglich benötigten Soft Skills zu verbessern. Eine Studie besagt zudem, dass ein (erfolgreich gelöstes) Rätsel Ihre Stimmung deutlich verbessert.

Manchmal sind sie einfach und schnell gelöst. Aber manchmal lässt Sie ein Rätsel wirklich verblüffen. Es ist bei jeder Gelegenheit anders und das ist die Schönheit von Denksportaufgaben. Wie viel Schlaf Sie hatten, zu welcher Tageszeit und in welcher Stimmung Sie sich gerade befinden, wirkt sich auf Ihre Fähigkeit aus, ein Rätsel schnell und richtig zu lösen.

Gehirn-Training wird immer wichtiger

Es ist wichtig, unser Gehirn und unseren Verstand auf dem Laufenden zu halten. Warum also nicht ein bisschen Spaß dabei haben? Das optische Puzzle unten ist ein kleiner „Gehirnschmalztrainer“. Laut der „Lach-Bibel“ können nur 3 von 10 Personen dieses Rätsel innerhalb von 10 Sekunden richtig lösen. Was denken Sie? Gehören Sie zu den Top 3?

Um die Sache ein bisschen interessanter zu machen, setzen wir das gleiche Zeitlimit! Das Bild unten ist mit lauten Sechsen gefüllt, doch es gibt tatsächlich ein paar hinterhältige Achten, die zum Spaß darin versteckt sind. Ihre Aufgabe ist es diese Achten finden. Sie haben 10 Sekunden Zeit. Wie viele Achten sehen Sie?

Achtung, fertig, los!

Foto: ts/Epoch Times Wie viele 8 können Sie finden?

Es gibt zahlreiche erschwerende Faktoren. Zum einen die Schrift und die Farben. Auch die Formen der Zahlen 6 und 8 sind ähnlich! Plötzlich scheint es nicht so unwahrscheinlich, dass nur 3 von 10 Personen die richtige Antwort wissen, oder?

Gesunde Konkurrenz belebt das Denken

Bevor wir die endgültige Anzahl von Achten in diesem Rätsel enthüllen — Abwarten! Es gibt sogar eine interessante Wendung —, lösen Sie das Rätsel doch mit ihren Kollegen oder Freunden. Es gibt nichts Schöneres als eine gesunde Konkurrenz, um das Denken zu beleben!

Okay, Sie haben lange genug gewartet. Es ist Zeit für das Ergebnis.

Die richtige Antwort ist ACHT. Haben Sie die richtige Lösung gewusst? Wenn nicht, tippen Sie wahrscheinlich gerade auf Ihrem Bildschirm: „Es sind doch nur sieben! Ich habe es einmal gezählt und dann wieder und wieder. Es sind nur sieben Achten auf dem Bild!“

Schenken Sie jeder Aufgabenstellung Aufmerksamkeit

Stimmt schon! Während sich in der Tat sieben Achten zwischen den Sechsen befinden, müssen auch die große rote „8“ in der Frage selbst zählen! Also sind es insgesamt acht Achten.

Foto: ts/Epoch Times Sieben 8 oder acht 8?

Wenn Sie es nicht sofort verstanden haben, trösten Sie sich mit dem Wissen, dass die meisten anderen Leute es auch nicht gleich beim ersten Mal mitbekommen haben. Aber deshalb machen wir trotzdem immer wieder Rätsel, denn Rätsel sind ein wunderbarer Zeitvertreib. Ganz gleich, ob es nur Ihrem eigenen Gehirnschmalz dient oder ob Sie sich einem kleinen Wettbewerb mit Ihren Freunden liefern. (cs)