US-Soldat überrascht seine Mutter bei Weiterbildung – wird als Patient in ihr Klinikum eingeliefert

Gelegentlich lassen Krankenhäuser ihre Mitarbeiter an Weiterbildungsmaßnahmen teilnehmen. An diesem Freitag vor dem Erntedankfest wurden die Krankenschwestern der Notaufnahme an der 'Alliance Health' in Oklahoma mitgeteilt, dass sie eine solche Übung bzw. Weiterbildung haben.