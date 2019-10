Panorama Ex-Beatles Ringo Starr verkaufte Schuhe auf St. Pauli: „Auf spitze englische Schuhe waren alle scharf“

Der ehemalige Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr hat in der Anfangszeit der Band am Rande von Auftritten in Hamburg Schuhe aus England verkauft, um zu überleben. "Auf spitze englische Schuhe waren alle auf St. Pauli scharf", sagte Starr der "Zeit".