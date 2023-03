16-Jähriger nach Attacken auf Polizisten in Trier festgenommen

Knapp drei Wochen nach der Attacke von Randalierern auf Polizisten in Trier hat die Polizei einen 16-Jährigen festgenommen. Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer Razzia gegen neun Beschuldigte.

Knapp drei Wochen nach der Attacke von Randalierern auf Polizisten in Trier hat die Polizei einen 16-Jährigen festgenommen. Dem Jugendlichen werde schwerer Landfriedensbruch, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, teilte die Trierer Polizei am Mittwoch mit. Die Festnahme erfolgte demnach im Zuge einer Razzia gegen insgesamt neun Beschuldigte.

Die Verdächtigen sollen in der Nacht zum 17. Februar vor einer Disco randaliert und dabei Polizisten mit Eisenstangen, Glasflaschen, Besen und Schaufeln beworfen haben. Fünf Polizisten erlitten durch die Attacke Verletzungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) reagierte nach den Attacken erschüttert.

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten Polizisten am Mittwoch die Wohnungen von neun Beschuldigten, die an den Ausschreitungen beteiligt gewesen sein sollen. Es sei darum gegangen, Beweismittel zu sichern. Der festgenommene 16-Jährige sollte noch am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Wie die Polizei weiter mitteilte, dauern die Ermittlungen in der Sache an. Sie werden demnach gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der Körperverletzung sowie gegen zehn Beschuldigte wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der gefährlichen Körperverletzung geführt. (afp)