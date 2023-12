Gesellschaft Änderungen am europäischen Strommarkt

EU: Verbraucher besser vor ausufernden Strompreisen schützen

Unterhändler der EU-Länder und des Europaparlaments einigten sich am frühen Morgen in Straßburg auf eine Reform des europäischen Strommarkts. Neben dem Merit-Order-Prinzip werden Contracts for Difference eingeführt.