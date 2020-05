Als Dankeschön an medizinisches Personal: Dresdner Firma spendet Aronia-Saft zur Stärkung des Immunsystems

Im Wert von über 10.000 Euro: Als Dankeschön an die Leistungen des medizinischen Personals versorgte die Dresdner Firma Aronia-Original bisher zehn deutsche Krankenhäuser mit kostenlosem Aroniasaft. Dieser soll das Immunsystem stärken.

Die Bio-Firma Aronia ORIGINAL startete Anfang April eine Spendenaktion des Saftes an Kliniken in Deutschland. Dabei wurden unter anderen Krankenhäuser in Freiberg, Leipzig, Pirna oder Helios Weißeritztalkliniken mit kostenlosem Aroniasaft versorgt. Dieser soll bereits in kleinen Mengen von 100 Millilitern eine stärkende Wirkung auf das Immunsystem haben.

Der Aroniasaft war Teil eines „Dankeschön-Geschenkkorbs“ für alle Mitarbeiter der jeweiligen Kliniken, die auf Corona-Stadtionen arbeiten und dadurch großer Belastung standhalten müssen. Der Gründer und Geschäftsführer des heimischen Unternehmens, ist überzeugt, dass die „Gesundheitsbeere“ Aronia, die Klinikmitarbeiter fit halten und ihr Immunsystem unterstützen kann.

Mit den Krankenhaus-Pflegekräften wollen wir den Saft einfach jenen Menschen zur Verfügung stellen, die jetzt besonders beansprucht sind und dringend jede Form von Unterstützung brauchen“, sagt Jörg Holzmüller in einer Pressemitteilung.

Die Aktion stehe laut Angaben des Unternehmens nicht in Verbindung mit Studien, Erfahrungsberichten oder anderen Gegenleistungen. Holzmüller sagt zudem, dass auch andere Krankenhäuser bei Interesse ebenfalls für kostenlose Saftlieferungen mit seiner Firma in Kontakt treten können.

Superfood für das Immunsystem

Aroniabeeren gelten als nährstoffreiches Superfood. Aronia werden entzündungshemmende, cholesterinsenkende sowie antioxidative Wirkungen nachgesagt. In einer Studie aus dem Jahr 2013 untersuchten Forscher in Südkorea Inhaltsstoffe der Aroniabeere und zeigten, dass diese gegen Viren wirken. In der Studie wurde die Wirkung auf Influenza Viren getestet.

Großangelegte klinische Studien dazu stehen derzeit noch aus. Bewiesen ist hingegen, dass ein gestärktes Immunsystem bei Viruserkrankungen eine Schlüsselfunktion hat. Ein gestärktes körpereigenes Abwehrsystem kann den Ausbruch einer Viruserkrankung vermeiden oder im Falle einer Infektion zu einem milden Verlauf führen.

Letztlich kann ein durch die Wirkstoffe im Aroniasaft gestärktes Immunsystem leistungsfähiger sein und besser Antikörper bilden. Das spielt natürlich auch im Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus eine große Rolle“, sagt Ärztin für Ganzheitsmedizin Dr. med. Sandra Elnekheli aus Wien über Aronia.

