US-Kardiologe McCullough: „mRNA für Impfstoffe ist ein völlig misslungenes Konzept“

Die Kardiologen Dr. Aseem Malhotra (l.) und Dr. Peter McCullough (r.) am 29. November 2022 in Dallas, Texas. Foto: Bao Qiu/The Epoch Times

Der Kardiologe Dr. Peter McCullough bezeichnet mRNA-Impfstoffe in einem Interview vom 5. Oktober als „gescheitertes Konzept“ und erklärt bei einer Anhörung im Europäischen Parlament erneut seine Bedenken.

Dr. Peter McCullough warnt davor, dass Impfstoffe mit mRNA „körperfremden genetischen Code“ in Menschen injizieren, den der Körper über einen längeren Zeitraum nicht abbauen oder ausscheiden kann.

„Wir können den menschlichen Körper nicht dazu zwingen, einen fremden genetischen Code zu akzeptieren und ein fremdes Protein zu produzieren […] Messenger-RNA für Impfstoffe ist ein völlig misslungenes Konzept. Es ist ein gefährliches Konzept, und die US-Regierung war nicht ehrlich“, so die Einschätzung des amerikanischen Kardiologen, der sich immer wieder kritisch gegen die COVID-19-Impfungen ausgesprochen hatte.

Abbau von mRNA und Spike-Proteinen nicht geklärt

Bei einer Anhörung vor dem Europäischen Parlament sagte Dr. McCullough, dass es keine einzige Studie gebe, die zeige, dass die mRNA im menschlichen Körper abgebaut werden könne, nachdem sie injiziert worden sei.

Stattdessen würde das „tödliche Protein aus den [COVID-19-]Impfstoffen mindestens sechs Monate, wenn nicht länger“ zirkulieren. Im Falle saisonaler Impfungen – einem Booster nach sechs Monaten – würde dann noch mehr davon in den Körper gebracht.

Dabei bezog er sich auf das Spike-Protein von SARS-CoV-2, für das die mRNA in den COVID-19-Impfstoffen codiert. Immer wieder gab es Bedenken von Wissenschaftlern, dass das Spike-Protein abgesehen von der gewünschten immunologischen Reaktion auch unbeabsichtigte schädliche Wirkungen im Körper auslösen könnte, wie Epoch Times berichtete.

„Alle COVID-19-Impfstoffe vom Markt nehmen“

Dr. McCullough gab zudem drei Empfehlungen. „Erstens habe ich im US-Senat und jetzt auch im Europäischen Parlament gefordert, alle COVID-19-Impfstoffe vom Markt zu nehmen, bevor weitere Personen geschädigt werden.“

Zweitens sollten McCullough zufolge die USA, die EU und alle westlichen Nationen aus der WHO austreten. Sie sei nicht vertrauenswürdig. „Und drittens empfehle ich einen Stopp aller Kinderimpfungen […], bis die Frage geklärt ist, ob die mRNA ohne Sicherheitsbedenken in den Impfplan aufgenommen werden kann.“

Während einige Studien zeigten, dass die Impfungen sicher seien, warfen andere wiederum große Bedenken hinsichtlich der Sicherheit auf.

McCulloughs Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt in der weiterhin große Investitionen in die mRNA-Technologie getätigt werden, sowohl im Bereich von Impfungen gegen Malaria, Tuberkulose oder Grippe und der Krebsforschung als auch in der Lebensmittelindustrie, wie Epoch Times berichtete.

Der Inhalt ersetzt keine medizinische Beratung. Bei Gesundheitsfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Dieser Artikel erschien zuerst auf theepochtimes.com unter dem Titel „‘We Can’t Force the Human Body to Accept Foreign Genetic Code‘: Dr. McCullough on mRNA Technology“. (Deutsche Bearbeitung il).