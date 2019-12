Unter dem unauffälligen Namen "Fuel Consumption Monitoring" (FCM, Kraftstoffverbrauchserfassung) soll "der reale Verbrauch jedes einzelnen Autofahrers" aufgezeichnet und gespeichert werden. Ziel der EU ist es, Tricksereien der Autohersteller vollständig zu unterbinden, indem die Verbrauchsdaten direkt im Alltag erfasst werden. Dies betrifft Benzin-, Diesel- und Elektro-Autos.

Wer sich in Sicherheit wiegt und denkt, die neuen Vorschriften bräuchten noch Jahre in der Umsetzung, der irrt. In etwa drei Wochen – ab 1. Januar 2020 – speichert ein entsprechend aufgerüsteter Bordcomputer eines jeden neu entwickelten Fahrzeugs den Realverbrauch. Bis Januar 2021 muss dies in allen neu zugelassenen Fahrzeugen umgesetzt sein.

Bereits jetzt ermitteln viele Bordcomputer den Kraftstoffverbrauch in Echtzeit und zeigen sie dem Fahrer an. Ungeklärt ist jedoch, wie mit den Daten umgegangen wird ...