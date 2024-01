Analyse Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Kein Staatsgeld für NPD-Nachfolgepartei: Was bedeutet die Entscheidung für die AfD?

Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden die rechtsextreme NPD, die sich nun „Die Heimat“ nennt, von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen. Das Urteil ist einmalig in der Geschichte der Bundesrepublik. In der Politik werden Forderungen laut, nun auch der AfD den Geldhahn zuzudrehen. Welche Chancen haben so eine Forderung?