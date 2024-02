Berichte: Tucker Carlson soll Putin in Moskau interviewt haben

Berichten zufolge soll Tucker Carlson es geschafft haben, Russlands Präsident Wladimir Putin zu interviewen.

Das teilte Alexej Venediktow, der ehemalige Chefredakteur des kremlkritischen Radiosenders „Echo Moskwy“ in Moskau auf X, früher Twitter, mit. Seiner Aussage nach habe ein Interview zwischen den beiden stattgefunden. „Echo Moskwy“ wurde im Zuge der Einschränkung der Medienfreiheit geschlossen.

„Soweit ich weiß, hat Tucker Carlson bekommen, was er wollte“, schrieb Venediktov am Dienstag auf Russisch.

Der Moskauer Büroleiter der „Financial Times“, Max Seddon, teilte nach Angaben von „Newsweek“ den Beitrag und schrieb: „Der russische Journalisten-Gadfly Alexei Venediktov sagt, dass Tucker Carlson tatsächlich Wladimir Putin in Moskau interviewt hat.“

Der Beitrag wurde auch von dem Korrespondenten des „The Guardian“, Pjotr Sauer, geteilt: „Tucker Carlson hat es geschafft, Putin zu interviewen, laut Alexei Venediktov, dem gut vernetzten ehemaligen Redakteur von Echo Moskwy“.

Tucker Carlson has managed to interview Putin, according to Alexei Venediktov, the well-connected former editor of the Ekho Moskvy https://t.co/Hf18g7TBmy

Auf dem Telegram-Kanal „Tucker Carlson“ wurde das Interview ebenfalls angekündigt und ein kurzes Video gepostet, das aus einem Wagen heraus gefilmt wurde. Das Fahrzeug fährt in einer Autokolonne offenbar zum Treffpunkt des Interviews. Mit der Ankündigung:

„Dies ist eine seltene Gelegenheit für die Amerikaner, direkt von einem der einflussreichsten Führer der Welt über globale Angelegenheiten zu hören. Merken Sie sich Ihre Termine vor und schalten Sie diesen Kanal ein, um das sicherlich eindrucksvollste und unvergessliche Interview zwischen Tucker Carlson und Wladimir Putin zu sehen!“ Epoch Times kann die Echtheit der Ankündigung nicht unabhängig nachprüfen.

Tucker Carlson hat bereits auf Spekulationen reagiert, dass er als erster US-Journalist den russischen Präsidenten Wladimir Putin inmitten des Ukraine-Krieges interviewen könnte.

Berichten zufolge wurde er an mehreren Orten in Moskau fotografiert, unter anderem im Bolschoi-Theater und beim Essen in einem Restaurant.

Auf die Frage eines russischen Zeitungsjournalisten, ob er in Moskau sei, um Putin zu interviewen, lächelte der ehemalige „Fox News“-Moderator und sagte: „Wir werden sehen.“ Weitere Einzelheiten nannte er nicht.

Tucker Carlson is stopped in Moscow, praised by a local, timidly responds that he’s merely in town to look around. Says he „maybe“ will interview Putin.

The @fbi needs to be all over this piece of shit. pic.twitter.com/Uf6UOhbHgm

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 5, 2024