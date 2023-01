Chinesen schöpfen neue Hoffnung durch Artikel von Falun Gong-Gründer

Falun Gong-Praktizierende am 13. Mai 2022 in New York anlässlich des 30. Jahrestages der Einführung der spirituellen Bewegung. Foto: Larry Dye/The Epoch Times

Der von Falun Gong-Gründer Li Hongzhi veröffentlichte Artikel „Warum gibt es die Menschheit“ hat viele beeindruckt. Laut einem Festland-Chinesen erscheint der Text genau „zur rechten Zeit.“



Was ist der Sinn unseres Lebens? Legenden aus China und anderen Ländern besagen, dass göttliche Wesen die Menschen nach ihrem eigenen Abbild erschaffen haben. Wenn Menschen die Gebote des Himmels befolgen, könnten sie ein harmonisches Leben genießen, während sie auf die Rückkehr des Schöpfers warten.

Im Kommunismus werden diese traditionellen Vorstellungen bekämpft. Seit ihrer Machtergreifung im Jahr 1949 hat die Kommunistische Partei Chinas wiederholt blutige Kampagnen gestartet, um traditionelle Überzeugungen und Werte zu zerstören. Damit wollte sie das Fundament einer der ältesten Zivilisationen der Welt vernichten.

Indem das Regime Chinas Traditionen größtenteils zerstört und durch die kommunistische Ideologie ersetzt hat, hat es die nachfolgenden Generationen dahingehend indoktriniert – sie sollen nur an die Partei und ihre atheistische Weltanschauung glauben. So haben viele Menschen die Verbindung zu 5.000 Jahren traditioneller chinesischer Kultur verloren.

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfestes veröffentlichte Herr Li Hongzhi, der Begründer der spirituellen Praktik Falun Gong, einen Artikel mit dem Titel „Warum gibt es die Menschheit“. Der Text hat Chinesen im In- und Ausland zum Nachdenken angeregt.

Unternehmer ist beeindruckt über Erklärung des Universums

Daniel Lou Xinyue, ein chinesisch-amerikanischer Unternehmer, der in New York lebt, war beeindruckt über Herrn Lis Einblicke in das Universum, einschließlich dessen Entstehung und Struktur.

Ich habe noch nie eine so einleuchtende Erklärung gehört wie die von Herrn Li Hongzhi“,

sagte Lou gegenüber der Epoch Times.

Falun Gong, auch bekannt als Falun Dafa, ist eine Praxis, die auf alte chinesische Traditionen zurückgeht und die moralische Verbesserung bis hin zur spirituellen Erleuchtung beinhaltet. Die Praxis besteht aus meditativen Übungen und einer Sammlung ethischer Anleitungen, die sich nach den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Mitgefühl und Nachsicht ausrichten.

Lou interessiert sich schon sehr lange für historische und kulturelle Klassiker. Er wuchs in einer fernöstlichen Kultur auf und erfuhr aus buddhistischen Schriften von den 18 Dimensionen der Hölle. Er erforschte auch Werke westlicher Religionen wie die Bibel, wo er Beschreibungen über den Himmel fand.

Wie sieht aber das gesamte Universum aus? „Niemand konnte mir das je klar beschreiben“, sagte Lou weiter. „Ich denke, der Artikel ist von großer Bedeutung für die Menschheit und die Geschichte des menschlichen Bewusstseins.“

Auf die Frage nach dem Grund verwies Lou auf die ersten Zeilen des Textes. In dessen Einleitung erklärte Herr Li: „Doch die Gefahren, die ich sehe, nähern sich den Menschen Schritt für Schritt. Deshalb haben mich die Gottheiten und Buddhas gebeten, allen Lebewesen in der Welt ein paar Worte zu sagen, welche ihnen die Gottheiten sagen wollen.“

Menschen haben vergessen, dass „der Mensch eine Seele hat“

Mit diesen Worten machte Herr Li deutlich, dass es himmlische Wesen gibt, sagte Lou. „Heutzutage haben die meisten Menschen vergessen, dass es göttliche Wesen gibt, die die Ordnung der bestehenden Welt kontrollieren und aufrechterhalten“.

„Warum gibt es diese Zeitspanne des moralischen Verfalls? Weil die meisten Menschen den Schöpfer und ihre göttlichen Wesen vergessen haben. Sie haben sogar vergessen, dass der Mensch eine Seele hat, was Meister Li als die ‚wahre Seele‘ bezeichnete, die nicht mit dem Tod des physischen Körpers sterben wird“, sagte er.

Nur mit diesem Wissen könne der Mensch inmitten schmerzhafter Erfahrungen weiterhin gute Dinge tun, ergänzte Lou.

COVID-Welle könnte Vergeltung bedeuten

Auch für den Chinesen Gu Guoping sei es das erste Mal, dass er eine so „umfassende Erklärung über die Entstehung der Menschen erfahre“, sagte der ehemalige Lehrer an der Universität Shanghai und Einwohner Shanghais. Er selbst praktiziere zwar kein Falun Gong, aber was „Meister Li sagt, macht sehr viel Sinn und ist sehr tiefgründig“, so Gu.

Da er in einem Land lebe, das von einer ernsthaften COVID-Welle heimgesucht werde, sei er von Herrn Lis traditioneller Idee „man erntet, was man sät“ sehr beeindruckt gewesen.

In seinem Artikel hatte Herr Li erklärt: „Alles, was in dem Leben eines Menschen geschieht – ob es nun gerechtfertigt erscheint oder nicht – ist in Wirklichkeit die karmische Folge von dem, was er in seinem Vorleben getan hat, und zwar im Guten wie im Schlechten.“

In der fernöstlichen Kultur besteht seit langem der Glaube, dass man durch schlechte oder unmoralische Taten Karma ansammelt, welches man dann in diesem oder im nächsten Leben zurückzahlen muss. Dieses Konzept würde in der aktuellen COVID-Krise erklären, warum die Todesfälle unter Beamten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die der KP Chinas nahe stehen, angestiegen seien, so Gu.

„Die kommunistische Partei Chinas hat Organe von lebenden Falun Gong-Praktizierenden beschafft. Das ist eine absolut menschenfeindliche Gräueltat. Deshalb greift das Virus Menschen an, die mit der Partei verbunden sind“, sagte Gu.

Aufgrund der immensen Popularität von Falun Gong ordnete die kommunistische Partei Chinas 1999 eine brutale Unterdrückung der Praktik an. Dies führte dazu, dass damals schätzungsweise 100 Millionen Menschen, die Falun Gong praktizierten, Opfer von Inhaftierung, Folter und erzwungener Organentnahme wurden.

Im Jahr 2019 stellte ein unabhängiges Gericht fest, dass das KP-Regime seit Jahren in erheblichem Umfang Gewissensgefangene tötet, um ihre Organe für den Transplantationsmarkt zu beschaffen. Die Hauptopfer seien inhaftierte Falun-Gong-Praktizierende.

Jetzt, wo sich COVID wie ein Lauffeuer über das ganze Land verbreitet, könnte der Artikel von Herrn Li den Chinesen helfen, ihr Leben und ihre Sicht auf die Welt zu überdenken, so Gu.

Der Artikel ist wichtig und kommt zur rechten Zeit.“

„Wichtige Botschaft für alle Menschen“

Seitdem Lou den Text gelesen hat, habe er angefangen, seine „Sicht auf die Welt, das Leben und seine Einstellung zu verändern“. „Der Artikel macht mich noch entschlossener, freundlich zu bleiben und gute Dinge zu tun“, so Lou.

Obwohl er nicht Falun Gong praktiziert, sagte Lou, dass er den Artikel von Herrn Li an seine Freunde weiterempfohlen hat.

„Früher waren die Lehren von Herrn Li nur für Falun Gong-Schüler bestimmt. Aber jetzt überbringt Herr Li Botschaften an alle Menschen. „Meinem Verständnis nach möchte Herr Li, dass mehr Menschen in dieser Zeit gerettet werden.“ Er habe den Artikel weitergegeben, weil er eine „wichtige Botschaft für alle Menschen darstelle – ob im Westen oder im Osten“.

