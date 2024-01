DeSantis steigt aus Rennen um Präsidentschaftskandidatur aus und unterstützt Trump

Nach seinem zweiten Platz bei den Vorwahlen im Bundesstaat Iowa in der vergangenen Woche sehe er für sich „keinen klaren Weg zum Sieg“, sagte er am Sonntag in einer im Onlinedienst X, ehemals Twitter, veröffentlichten Videobotschaft. Daher beende er seinen Wahlkampf.

Die Mehrheit der republikanischen Wähler bei den Vorwahlen wolle Trump eine weitere Chance geben, sagte der Gouverneur. Er habe „einige Meinungsverschiedenheiten“ mit Trump gehabt, etwa mit Blick auf die Corona-Pandemie“, aber der Ex-Präsident sei „besser als der derzeitige Amtsinhaber Joe Biden“, fügte DeSantis hinzu.

Trump hatte am Montag mit einem klaren Sieg bei der ersten Vorwahl der Republikaner in Iowa seinen Favoritenstatus für die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei untermauert. Er holte 51 Prozent der Stimmen und lag damit weit vor DeSantis, der mit 21 Prozent auf Platz zwei landete. Dahinter folgte die frühere US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, die 19 Prozent der Stimmen erhielt.

Die nächsten Vorwahlen finden am Dienstag im Bundesstaat New Hampshire statt. Der Sieger der landesweiten Republikaner-Vorwahlen wird dann bei der Präsidentschaftswahl am 5. November Amtsinhaber Biden von der Demokratischen Partei herausfordern. (afp)