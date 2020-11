Edward Snowden bewirbt sich um russischen Pass

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden will Russe werden.

Snowden, dem in seiner Heimat ein Prozess wegen Spionage droht, teilte am Montag auf Twitter mit, er habe sich um einen russischen Pass beworben – die US-Staatsbürgerschaft wolle er jedoch behalten. Zuvor hatte Snowdens Partnerin Lindsay Mills verkündet, sie sei schwanger.

„Nach jahrelanger Trennung von unseren Eltern haben meine Frau und ich keinerlei Interesse daran, von unserem Sohn getrennt zu werden“, schrieb Snowden. „In diesen Zeiten der Pandemie und der geschlossenen Grenzen bewerben wir uns um die doppelte US-russische Staatsbürgerschaft.“

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That’s why, in this era of pandemics and closed borders, we’re applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e

— Edward Snowden (@Snowden) November 1, 2020