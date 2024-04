Floridas Gouverneur: „Werden die Wahrheit über die Übel des Kommunismus erzählen“

Die Schüler aller Klassenstufen in Florida werden ab dem Schuljahr 2026/27 weiterführenden Unterricht über die Geschichte und die Gefahren des Kommunismus erhalten.

„Wir werden die Wahrheit über die Übel des Kommunismus erzählen“, sagte Floridas Gouverneur Ron DeSantis am Mittwoch, 17. April. „Wir werden die Wahrheit über die beispiellose Zahl der Todesopfer des 20. Jahrhunderts durch die kommunistische Tyrannei bekannt machen – 100 Millionen Tote durch kommunistische Regime, die sich von China über die Sowjetunion bis nach Kuba erstrecken. Das sind die Fakten, und darüber müssen wir uns im Klaren sein.“

Jahrestag der Invasion in der Schweinebucht

DeSantis stand an einem Podium mit einem Schild mit der Aufschrift „Antikommunistische Erziehung“ und unterzeichnete den Gesetzentwurf 1264 im Bay of Pigs Museum in Hialeah, Florida, zum Gedenken an den 63. Jahrestag der Invasion in der Schweinebucht.

Das Bay of Pigs Museum, auch bekannt als Brigade 2506 Museum and Library, ist das offizielle Museum zum Gedenken an die gescheiterte Militäroperation, bei der 1.400 Exilkubaner am 17. April 1961 in der Schweinebucht landeten. Die Invasion wurde mit der verdeckten Unterstützung der CIA von den Vereinigten Staaten organisiert und hatte den Sturz der Revolutionsregierung unter Fidel Castro zum Ziel.

Neben DeSantis waren auch der Initiator des Gesetzes, Senator Jay Collins, der Vorsitzende der Bildungskommission von Florida, Manny Diaz Jr., sowie einige Schweinebucht-Veteranen und Einwanderer aus Südvietnam anwesend.

„Dieses Gesetz ist für uns alle sehr, sehr wichtig“, sagte der Überlebende der Militäroperation und Vietnam-Veteran Felix Rodriguez. „Ich hoffe, dass jeder Bundesstaat […] diese Art von Gesetz verabschiedet. Wir haben zu viele linke Professoren, die unseren Studenten die falsche Ideologie lehren.“

„Keiner von ihnen hat in einem kommunistischen Land gelebt, und keiner von ihnen wird jemals in ein kommunistisches Land reisen. Sie wissen nicht, was Sozialismus bedeutet. Wir schon.“

Anti-Kommunismus in Floridas Schullehrplan

Florida hatte bereits zuvor Lehrstoff über Kommunismus in den Lehrplan seiner Schulen aufgenommen. Im Jahr 2022 rief der Gouverneur den 7. November zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Kommunismus“ aus.

Das laufende Schuljahr 2023/24 war das erste Jahr, in dem alle Highschool-Schüler verpflichtet wurden, die eine staatliche Schule besuchen, 45 Minuten Unterricht über die Gräueltaten des Kommunismus auf der ganzen Welt zu erhalten – von der Russischen Revolution 1917 und dem Aufstieg von Mao Zedong in China bis zum heutigen Regime von Nicolás Maduro und der Chavismo-Bewegung in Venezuela.

Diaz merkte an, dass das neue Gesetz den Unterricht über den Kommunismus „viel umfassender“ machen wird. Es werde die Geschichte des Kommunismus in den Vereinigten Staaten und die Taktiken und Bewegungen von Aktivisten und Kommunisten in den USA behandeln, und darüber hinaus die kommunistische Politik Kubas sowie die Verbreitung kommunistischer Ideologien in Lateinamerika und anderen Ländern.

„Indoktrination widerstehen“

Der Gouverneur kündigte an, dass der Lehrstoff in den Klassenstufen K-12 (Kindergarten bis Schulklasse 12) „altersgerecht“ vermittelt werden soll, und lobte die Aspekte des Gesetzes, die in die Hochschulbildung einfließen werden.

Das neue Gesetz ermächtigt das Institute for Freedom in the Americas am Miami Dade College mit dem Adam Smith Center for Economic Freedom an der Florida International University zusammenzuarbeiten, um so laut dem Büro des Gouverneurs, „die Bedeutung wirtschaftlicher und individueller Freiheiten als Mittel zur Förderung des menschlichen Fortschritts, insbesondere in Lateinamerika und der Karibik“ zu unterstützen und fördern.

Der Gouverneur und der Kommissionsvorsitzende kritisierten auch, was sie als Bevorzugung und Verbreitung des Kommunismus im Bildungssystem ansahen. Das Büro des Gouverneurs erklärte, dass das neue Gesetz „Studenten darauf vorbereitet, der Indoktrination über den Kommunismus an Hochschulen und Universitäten zu widerstehen.“

„Zu lange hat die andere Seite versucht, ihre Ideologie und ihre Version der Geschichte – die falsch ist – unseren Hochschulstudenten aufzuzwingen“, sagte Diaz und bemerkte, er sei „erfreut“ zu sehen, dass sie mithilfe der Universitätsinstitute in die Hochschulbildung vordringen und damit beginnen könnten, zurückzuschlagen.

Der Gouverneur scherzte auch, dass es in der Fakultät der Harvard University mehr Kommunisten gebe, als im ganzen postkommunistischen Osteuropa übrig sind.

Florida verlangte früher, dass alle Highschool-Schüler einen 30-stündigen Kurs mit dem Titel „Amerikanismus versus Kommunismus“ absolvieren, doch wurde dieser nach dem Fall der Sowjetunion 1991 eingestellt.

Laut einer von der Victims of Communism Memorial Foundation (Stiftung zum Gedenken an die Opfer des Kommunismus) durchgeführten Umfrage aus dem Jahr 2020 halten 18 Prozent der Generation Z und 13 Prozent der Millennials den Kommunismus für gerechter als den Kapitalismus. 30 Prozent der Generation Z und 27 Prozent der Millennials haben eine positive Einstellung zum Marxismus.

Senator Collins sagt, dass „derzeit an unseren Universitäten zwischen 20 und 30 Prozent“ überzeugt sind, dass die Vereinigten Staaten den Kommunismus ausprobieren sollten.

„In den 80er-Jahren dachten wir, Kommunismus und Sozialismus seien tot, und wir haben den Fuß vom Gaspedal genommen, aber sie sind nie verschwunden“, sagte er. „Sie kämpften weiter. Der Krieg ging weiter, und jetzt müssen wir die Zeit wieder aufholen.“

„Dieses Gesetz nimmt unsere Wahrheit, es macht die Realität des Kommunismus und seine Auswirkungen auf Gemeinschaften, Länder und Bevölkerungen, die Todesfälle, die er verursacht, zu einer sehr realen Sache für unsere Jugend. Wir müssen sie unterrichten. Denkt daran: Was wir unseren Kindern heute beibringen, wird morgen die Realität dieser Nation sein.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Florida Gov. DeSantis Signs ‘Anti-Communist Education’ Bill Into Law“. (deutsche Bearbeitung nh)