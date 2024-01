Gespräche mit Historiker: Hintergründe des 6. Januar und seine Folgen (Teil 1)

Es war ein Tag des Verrats. Schlimmer als Pearl Harbor, 9/11 oder sogar der Bürgerkrieg, wurde den Amerikanern gesagt. Ein blutiger Aufstand eines wilden, rücksichtslosen, bewaffneten Mobs von Wahlverweigerern. Ein Staatsstreich. Eine Revolution.

Dieser erste Mittwoch im Januar 2021 war jedoch nichts von alledem.

Dennoch wird der 6. Januar für immer in die amerikanische Geschichte eingehen – auf eine Art und Weise, die nur wenigen Menschen bewusst ist.

Er war ganz sicher eine Zäsur in der Geschichte.

Um diesen historischen Tag zu definieren und zu verstehen, bedarf es solider Informationen, eines umfassenden Kontexts und der Bereitschaft, über die Narrative hinauszublicken, die schon entstanden, bevor der 6. Januar überhaupt ein paar Stunden alt war.

Der 6. Januar ist Teil einer viel größeren politischen und gesellschaftlichen Entwicklung, die ein „neues Amerika“ einleiten soll, so Victor Davis Hanson, ein amerikanischer Altphilologe, Militärhistoriker und politischer Kommentator an der Hoover Institution.

„Die Triebfeder dessen, was in Amerika passiert ist, war nicht die öffentliche Meinung, sondern die institutionelle Macht. Sie treibt die Vereinigten Staaten in eine Richtung, die nie beabsichtigt war. Sie sagt Amerika: ‚Wir sind dem alten Amerika moralisch überlegen. Dies ist ein neues Amerika‘“, so Hanson in einem Interview mit American Thought Leaders.

„Und das gibt uns das Recht, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um ein moralisch überlegenes Ziel zu erreichen. Sie sind bedauernswert, Sie sind unverbesserlich, Sie sind ein Klammernder, Sie sind ein Halbfaschist, Sie sind verrückt, Sie sind ultra-MAGA, und Sie haben nicht das Recht, sich den Mitteln zu widersetzen, die wir einsetzen.“

Anlässlich des dritten Jahrestages bietet The Epoch Times diesen Leitfaden für den 6. Januar an, um Neulingen und Kennern gleichermaßen zu helfen, dieses komplexe Thema besser zu verstehen.

Was war der 6. Januar?

Es war ein Tag der Kundgebungen und Proteste, die auf der National Mall, der Ellipse und dem Gelände des US-Kapitols in Washington stattfanden. Die treibende Kraft war die weitverbreitete Überzeugung, dass die Präsidentschaftswahlen 2020 durch verdächtige Aktivitäten, mangelnde Sicherheit und vermeintlich weitverbreiteten Betrug mit Briefwahlstimmen und elektronischer Stimmabgabe beeinträchtigt wurden.

Eine riesige Menschenmenge kam nach Washington, um die Rede von Präsident Donald Trump zu hören und um Druck auf eine gemeinsame Sitzung des Kongresses auszuüben, damit dieser die Anfechtungen der Wähler ernst nimmt, die von Vertretern von mindestens sechs Bundesstaaten gemäß Titel 3 U.S. Code § 15 eingereicht werden sollten.

Warum ist der 6. Januar so wichtig?

Der 6. Januar und seine Folgen hatten weitreichende Auswirkungen auf die amerikanische Gesellschaft. Das US-Justizministerium (Department of Justice, DOJ) und das FBI haben eine beispiellose Anwendung von Bundesbefugnissen in die Wege geleitet, die – obwohl sie derzeit gegen Menschen rechts der Mitte eingesetzt werden – leicht gegen jede beliebige Gruppe eingesetzt werden könnten.

Die Ermittlungen und Strafverfolgungen vom 6. Januar haben ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines ordnungsgemäßen Verfahrens, der Untersuchungshaft, der Haftbedingungen, des gleichen Schutzes vor dem Gesetz und – was vielleicht am wichtigsten ist – der Garantien des ersten Verfassungszusatzes der USA hervorgerufen.

Wie groß waren die Menschenmassen?

Die Schätzungen reichen von 400.000 bis zu mehr als 3 Millionen an der Ellipse. Auf dem Höhepunkt der Aktivitäten am und in der Nähe des US-Kapitols zwischen 14 und 16 Uhr schätzten republikanische Ermittler des US-Repräsentantenhauses die Menschenmenge auf 250.000. Die größten Menschenmassen versammelten sich an der Westfront des Kapitols.

Wann begannen die Unruhen?

Um 12:53 Uhr, mehr als 20 Minuten, bevor Präsident Trump seine Rede an der Ellipse beendete, überwand eine schnell wachsende Menschenmenge die Metallbarrikaden, die den Friedenskreis bewachten, und drängte auf den nordwestlichen Gehweg des US-Kapitols vor.

Sekunden vor 12:55 Uhr hoben die Demonstranten die Fahrradständerbarrieren auf und stießen in fünf Beamte der US-Kapitolspolizei. Die Beamtin Carolyn Edwards wurde von den Füßen gestoßen und schlug mit dem Kopf auf die Betonstufen auf, wodurch sie eine Gehirnerschütterung erlitt.

Nachdem diese Barrikade gefallen war, gelang es der Menge schnell, zwei weitere Polizeibarrikaden zu überwinden, und schon bald strömte sie auf den westlichen Platz unterhalb der Amtseinführungsbühne. Um 13.00 Uhr begannen Tausende Demonstranten, sich gegen eine eilig zusammengestellte Reihe von Beamten der Capitol Police (Kapitolspolizei) zu drängen.

Wann kam es zum Ausbruch von Gewalt und Krawallen?

Die Menge auf dem westlichen Platz war aufgeheizt und erregt. In den Gesprächen entlang der Polizeikette erklärten die Demonstranten der Polizei, warum sie so wütend waren, und fragten, warum sich die Beamten ihren Bemühungen, Antworten auf die Wahlen zu erhalten, widersetzen würden. Es kam zu einigen kleineren Scharmützeln.

Ein Demonstrant am nördlichen Ende der Polizeikette schrie in ein Megafon: „Ihr könnt uns nicht alle umbringen! Wir sind hier, um zu bleiben! Wir gehen nicht weg! Wir wollen rein! Wir wollen rein!“

„Ich bin ein Kriegsveteran“, sagte ein Demonstrant zu einem Polizeibeamten. „Wenn es ein verfassungswidriger Befehl ist, ist es unsere Pflicht als Amerikaner, diese Befehle zu missachten. Ich weiß, dass ihr es in euren Herzen habt. Tut das Richtige. Tun Sie das Richtige. Das ist alles, worum ich euch bitte.“

Der eigentliche Wendepunkt kam kurz vor 13:06 Uhr, als der stellvertretende Chef der US-Kapitolspolizei, Eric Waldow, anordnete, „weniger als tödliche“ Gewalt gegen die Menge anzuwenden.

„Ich habe eine Menschenmenge, die mit den Beamten kämpft, schubst und Wurfgeschosse wirft“, sagte er über den Polizei-Funk. „Ich habe vor chemischer Munition gewarnt. Das über mir positionierte Team für weniger als tödliche Waffen muss die Aufwiegler identifizieren und mit dem Einsatz beginnen. Los, los, los!“

Angeschossen durch die Polizei

Das von einem Demonstranten mit einer Kamera auf einem erhöhten Stabsstativ aufgenommene Video, das The Epoch Times erhalten hat, zeigt keine Kämpfe oder Wurfgeschosse in dem Bereich, in dem der stellvertretende Polizeichef Waldow um 13:06 Uhr stand und wo der Einsatz von Gewalt bevorstand.

Kurz vor 13:07 Uhr schoss ein Grenadier der Capitol Police dem Demonstranten Joshua M. Black, 47, mit einem Projektil in die linke Wange. Black begann sofort stark zu bluten. Ein großer Blutfleck auf dem Beton blieb den ganzen Nachmittag über sichtbar.

Schnell sprach sich in der Menge herum, dass ein Demonstrant angeschossen worden war. Während Umstehende auf die Wunde von Black drückten, um die Blutung zu stoppen, begannen andere Demonstranten, die Polizei anzuschreien. Die Stimmung und der Tenor der Menge änderten sich in diesem Moment.

Wann wurde das Kapitol gestürmt?

Ein bisher nicht identifizierter Mann, der nur unter dem Hashtag #RedOnRedGlasses bekannt ist, schmiss um 14:12 Uhr ein langes Brett durch ein Fenster in der Nähe der Tür des Senatsflügels. Der Angeklagte der Proud Boys, Dominic Pezzola, benutzte ein Schutzschild, um dasselbe Fenster einzuschlagen. In kürzester Zeit strömten Dutzende Mensch in die Krypta des Kapitols.

Gab es am 6. Januar Tote und Verletzte?

Vier Trump-Anhänger starben am 6. Januar im Kapitol: Benjamin Philips, 50, Kevin Greeson, 55, Ashli Babbitt, 35, und Rosanne Boyland, 34.

Babbitt wurde um 14.44 Uhr von Michael Byrd, Leutnant der US-Capitol Police, vor der Lobby des Repräsentantenhauses erschossen. Byrd wurde anschließend von der Capitol Police und dem US-Justizministerium entlastet, aber die Schießerei ist nach wie vor höchst umstritten. Eine Zivilklage gegen die Bundesregierung wurde eingereicht.

Boyland brach gegen 16:22 Uhr am Eingang des Lower West Terrace-Tunnels zusammen und wurde in einer Massenpanik erdrückt. Die Polizei am Tunneleingang ignorierte die Aufforderungen, medizinische Hilfe zu leisten. Die Beamtin des Metropolitan Police Department (MPD, Städtische Polizeibehörde), Lila Morris, nahm unerklärlicherweise einen hölzernen Spazierstock in die Hand und schlug Boyland auf den Kopf und in die Rippen. Morris wurde für ihr Verhalten nicht bestraft.

Nachdem Boyland ins Innere des Kapitols gebracht worden war, begannen MPD, U.S. Park Police (Park Polizei) und Capitol Police mit der lebensrettenden Versorgung. Die Bemühungen wurden auf zwei Ebenen des Kapitols fortgesetzt. Boyland wurde um 18:09 Uhr in einem Krankenhaus für tot erklärt.

Schlaganfall und Verletzte

Bei Philips wurde festgestellt, dass er einen tödlichen Schlaganfall erlitten hatte. Sicherheitsvideos, die The Epoch Times vorliegen, zeigen, dass Philips nicht, wie allgemein angenommen, von Polizeimunition getroffen wurde. Greeson erlitt einen Herzinfarkt, obwohl mindestens ein Zeuge behauptet, er sei von einem Polizeigeschoss am Kopf getroffen worden, bevor er zusammenbrach.

Etwa 140 Polizeibeamte der Capitol Police und der MPD erlitten am 6. Januar Verletzungen, von denen einige das Ende ihrer Laufbahn bedeuteten.

Eine unbekannte Zahl von Demonstranten wurde verletzt, darunter Dominic Vargo, der kurz nach 14:00 Uhr von einem Motorradpolizisten der Capitol Police von einem Treppenabsatz gestoßen wurde, und Mark Griffin, dessen Bein gebrochen wurde, als ein MPD-Beamter eine 40-mm-Munition zur Kontrolle der Menge aus nächster Nähe auf ihn abfeuerte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel: „An Explainer of Jan. 6 and Its Aftermath“ (deutsche Bearbeitung jw), Teil 2 folgt.