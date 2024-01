Iran schickt Kriegsschiff ins Rote Meer – Partner der USA lassen Biden im Stich

Nach jüngsten Zusammenstößen zwischen der US-Marine und den vom Jemen aus operierenden proiranischen Huthi-Milizen droht im Roten Meer nun eine weitere Zuspitzung. Wie die halboffizielle iranische Nachrichtenagentur „Tasnim“ berichtet, hat das Regime in Teheran sein Kriegsschiff „Alborz“ in die Wasserstraße entsandt.

Über den Auftrag des Schiffes hat die iranische Führung nichts Näheres mitgeteilt, berichtet die englischsprachige Epoch Times. „Tasnim“ wies lediglich darauf hin, dass iranische Kriegsschiffe bereits seit 2009 auf offener See operierten. Sie nähmen Aufgaben wahr wie „Schiffsrouten zu sichern, Piraterie zu bekämpfen und Weiteres“.

Seit November haben die Huthi-Rebellen mehrere private Frachtschiffe unter Beschuss genommen, die durch das Rote Meer den Suezkanal ansteuern wollten. Immer mehr Reedereien, deren Schiffe Europa ansteuern, haben es seither vorgezogen, den Weg zu meiden. Stattdessen müssen sie den teuren und knapp drei Wochen längeren Umweg über Südafrika nehmen. Auch die Versicherungsgebühren sind massiv gestiegen. Knapp zwölf Prozent des gesamten Welthandels verlaufen über den Suezkanal.

Die Huthi-Rebellen wollen damit ihre Solidarität mit der terroristischen Hamas zum Ausdruck bringen. Mehrere in Richtung Israel abgefeuerte Raketen konnten abgefangen werden. Die Huthis wollen ein Ende der israelischen Antiterroroperation in dem Küstenstreifen nach dem Massaker vom 7. Oktober und eine Aufhebung der Blockade erzwingen.

Es gibt keine genauen Angaben darüber, wann „Alborz“ über die Straße von Bab al-Mandab in das Rote Meer eingelaufen sei. In sozialen Medien ist die Rede davon, dass dies am späten Samstag, 30. Dezember, der Fall gewesen sei.

Der Zerstörer der Alvand-Klasse gehörte zusammen mit dem Unterstützungsschiff „Bushehr“ zur 34. Flotte der iranischen Marine. Wie iranische Regimemedien berichten, patrouillierte das Kriegsschiff bereits 2015 im Golf von Aden, im Norden des Indischen Ozeans und in der Straße von Bab al-Mandab.

Erst am Wochenende war es zu Angriffen der Huthis auf ein Containerschiff von Maersk gekommen. Diese erfolgten mit Raketen und kleinen Booten. Streitkräfte der USA kamen dem Frachtschiff zu Hilfe und konnten mehrere Angreifer neutralisieren. Dennoch setzte das Unternehmen seine Fahrten durch das Rote Meer für 48 Stunden aus.

Es ist davon auszugehen, dass der Einsatz des iranischen Kriegsschiffes einen konfrontativen Akt gegenüber den USA darstellt. Irans Verteidigungsminister Mohammad Reza Ashtiani sagte am 14. Dezember in Bezug auf das Rote Meer, dass „niemand in einer Region, in der wir die Vorherrschaft haben, etwas unternehmen kann“.

US-Präsident Joe Biden bemüht sich derzeit um Unterstützung vonseiten westlicher Verbündeter. Er will zusammen mit 20 vorwiegend europäischen Nationen die „Operation Prosperity Guardian“ ausbauen, um die Schifffahrtsstraßen zu schützen. Immerhin ist ein Großteil der angegriffenen Schiffe unterwegs, um Europa mit Rohstoffen und sonstigen Gütern zu versorgen.

