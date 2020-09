Mehrere Verletzte bei Protesten gegen die Regierung in Bulgarien

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia sind am Mittwoch mehrere Menschen bei Zusammenstößen zwischen Regierungskritikern und Polizisten verletzt worden. 20 Polizisten seien verletzt worden, teilten die Behörden mit. 16 Menschen, unter ihnen Polizisten und Demonstranten, kamen ins Krankenhaus, weil sie Gas eingeatmet hatten.

Die Demonstranten skandierten im Zentrum von Sofia „Rücktritt“ und „Mafia“. Einige warfen mit Steinen, Eiern und Tomaten. Die Polizei setzte Pfefferspray und Tränengas gegen die Protestler ein. Acht Menschen wurden laut Polizei festgenommen.

In Bulgarien gibt es derzeit die größten regierungskritischen Proteste seit Jahren. Die Demonstranten fordern den Rücktritt der Regierung von Ministerpräsident Boris Borissow, der sie Korruption und Nähe zu Oligarchen vorwerfen.

Das bulgarische Parlament will demnächst über einen Vorschlag der Regierung zur Änderung der Verfassung beraten. Die Regierung erhofft sich davon eine Beruhigung der Lage.

Borissow ist seit zehn Jahren fast ununterbrochen an der Macht. 2013 und 2016 trat er zurück, kehrte aber wenige Monate später wieder an die Regierungsspitze zurück. Bulgarien gilt als das EU-Land, in dem Korruption am weitesten verbreitet ist. (afp/so)