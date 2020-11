Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche an Covid-19 gestorben

Das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Irinej, ist an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben. Der 90-Jährige sei am Freitag in einem Krankenhaus in Belgrad den Folgen seiner Corona-Infektion erlegen, teilte die serbisch-orthodoxe Kirche mit. Details zur Beerdigung des Patriarchen würden in Kürze bekanntgegeben.

Irinej war Anfang November positiv auf das neuartige Coronavirus getestet und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Patriarch mit dem bürgerlichen Namen Miroslav Gavrilovic zeigte nach Kirchenangaben zunächst keine Symptome. Später bekam er aber hohes Fieber. Der Gesundheitszustand des 90-Jährigen, der an chronischen Herzbeschwerden litt, verschlechterte sich zunehmend.

Auch Erzbischof Amfilohije offenbar an Covid-19 gestorben

Erst vor drei Wochen war das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche in Montenegro, Erzbischof Amfilohije, an Covid-19 gestorben. Patriarch Irinej leitete bei der Beerdigung seines inoffiziellen Stellvertreters den Gottesdienst.

Mehr als 80 Prozent der Einwohner Serbiens gehören der orthodoxen Kirche an, die auch großen politischen Einfluss in dem Balkanstaat hat. „Es war eine Ehre, Sie kennengelernt zu haben“, schrieb der serbische Präsident Aleksandar Vucic im Onlinedienst Instagram zum Tod des Patriarchen.

Irinej: „Pflicht der Frau ist Kinder zu gebären“

Irinej war eine der führenden Stimmen in der Kampagne gegen die Abspaltung des Kosovo, das sich 2008 von Serbien losgesagt hatte. Die Regierung in Belgrad erkennt die Unabhängigkeit bis heute nicht an und betrachtet das Kosovo als abtrünnige Provinz. 2017 löste der konservative Geistliche eine Debatte aus, als er es als „Pflicht der Frau“ bezeichnete, Kinder zu gebären, um die „Nation zu beleben“. (afp)