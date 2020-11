Schlechte Arbeit oder psychologische Kriegsführung? Kritik an Meinungsforschern nach US-Wahlen

In einem zum Teil noch größeren Ausmaß als 2016 lagen die Meinungsforscher mit ihren Prognosen zur US-Präsidentschaftswahl am Dienstag neben den realen Ergebnissen. Dafür müssen sie herbe Kritik aus beiden politischen Lagern einstecken.

Voraussichtlich im Laufe des Donnerstags (5.11.) werden die Stimmen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA so weit ausgezählt sein, dass – vorbehaltlich allfälliger Wahlanfechtungen – ein voraussichtlicher Sieger feststeht. Einen Verlierer kennen die Wahlen aber jetzt schon: die Meinungsforscher.

Sie lagen mit den Umfragewerten, die sie im Vorfeld der Wahl präsentiert hatten, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf der Ebene der meisten Einzelstaaten so weit daneben, dass sie nun mit heftiger Kritik aus den Reihen der Republikaner wie auch der Demokraten konfrontiert sind. Das berichtet „The Epoch Times“.

Einige Faktoren stachen bei dieser Wahl in besonderer Weise heraus: Dazu gehörte ein Rekord bei der Wahlbeteiligung. Wie „Fox News“ berichtet, zeichnet sich ab, dass der demokratische Kandidat Joe Biden am Mittwochabend mit mehr als 72 Millionen Stimmen landesweit die bislang meisten Stimmen erzielt hat, die je ein US-Präsidentschaftskandidat für sich verbuchen konnte.

Der bisherige Rekord stammte mit 69.498.516 Stimmen aus dem Jahr 2008 und wurde von Barack Obama aufgestellt. Neben einer um 26 Millionen Menschen angewachsenen US-Bevölkerung seit 2008 hat auch eine noch nie gekannte Mobilisierung eine Rolle gespielt.

Denn auch Amtsinhaber Donald Trump hat seine Stimmenanzahl aus dem Jahr 2016 deutlich ausbauen können und liegt derzeit bei 68,5 Millionen Stimmen. Auch er könnte Obamas alten Rekord noch schlagen. Im Unterschied zu früheren Wahlen entschied diesmal die Strategie möglichst hoher Mobilisierung der eigenen Anhänger bei gleichzeitiger Demobilisierung des gegnerischen Lagers. Diese nützt vor allem Kandidaten, die ein Mindestmaß an Charisma aufweisen, der eigenen Anhängerschaft als glaubwürdig erscheinen und gleichzeitig die Gegenseite nicht durch eine zu stark polarisierende Politik provozieren.

Diese hatte unter anderem 2004 den Ausschlag gegeben für die Wiederwahl von George W. Bush und 2012 für jene Obamas. In Deutschland galt Bundeskanzlerin Angela Merkel lange Zeit als Meisterin dieses Fachs. Bei den diesjährigen US-Präsidentschaftswahlen war hingegen die maximale Mobilisierung auf beiden Seiten ausschlaggebend – der glühenden Anhänger Trumps wie seiner entschiedenen Gegner.

Die Demoskopen hatten allerdings offenbar nur eine Seite bezüglich der Mobilisierung auf dem Schirm, zeigt eine Übersicht der „The Epoch Times“. In der letzten Umfrage von Siena College Poll für die „New York Times“ unmittelbar vor dem Wahltag war die Rede von einem erheblichen Vorsprung, den Joe Biden in vier entscheidenden Battleground States aufweise.

Bedingt durch eine erhebliche Mobilisierung von Wählern, die 2016 der Urne ferngeblieben waren, würde Biden in Wisconsin mit elf Punkten voranliegen, in Pennsylvania und Arizona mit sechs und in Florida mit drei.

Am Wahlabend gewann Trump in Florida, in Wisconsin liegt Biden bei 99 Prozent Auszählungsgrad mit 0,7 Prozent voran, in Pennsylvania, wo noch bis Freitag gezählt werden kann, liegt Trump vorne und in Arizona, wo die Familie des früheren republikanischen Senators John McCain Biden unterstützt hatte, lag dieser nur mit drei statt mit sechs Punkten voran. Die Demoskopen hatten zwar offenbar die starke Mobilisierung des Biden-Lagers einkalkuliert, nicht aber den Enthusiasmus der Trump-Wähler.

Noch weiter daneben lagen die „ABC/Washington Post“-Umfrage, die Biden kurz vor der Wahl einen Vorsprung von 17 Prozent in Wisconsin eingeräumt hatte, und eine des „Guardian“ von Mitte Oktober, die Biden im Popular Vote mit dem gleichen Abstand voran sah.

Auch der Real Clear Politics Poll, der regelmäßig einen Mittelwert aus 13 größeren Umfrageinstituten errechnet, wies einen landesweiten Vorsprung Bidens von 7,5 Punkten aus, der sich auch im Popular Vote nicht in dieser Form abbilden wird.

Die englischsprachige Epoch Times weist darauf hin, dass das gleiche Problem auch aus Großbritannien bekannt ist, wo 2016 fast alle größeren Umfrageinstitute bei der Brexit-Abstimmung ein Ja zum Verbleib in der Europäischen Union prognostiziert hatten – und am Ende 52 Prozent die Briten aus der EU herauswählten.

Auch bei den Unterhauswahlen des Vorjahres gingen Meinungsforscher lediglich von einem knappen Sieg der Konservativen aus. Die Partei von Premierminister Boris Johnson gewann jedoch mit der größten Mehrheit seit 1987, als die Tories noch von Margaret Thatcher geführt worden waren.

Die Zahlen der Umfrageinstitute hatten bereits im Vorfeld der Wahl Argwohn und Missbilligung ausgelöst, vor allem im konservativen Lager. Donald Trump selbst sprach von „Fake-Polls“.

In sozialen Medien mutmaßten Nutzer, die Demokraten würden die Demoskopie als Instrument der psychologischen Kriegsführung missbrauchen, um potenzielle Trump-Wähler zu demoralisieren – und dass die Umfrageinstitute sich dafür ungeachtet des Risikos hergeben würden, durch ungenaue Ergebnisse an Glaubwürdigkeit auf dem Markt zu verlieren.

A well known psychological warfare is fake polls. The left has internal polls that are terrible yet the media post those that shows a Biden lead in key battle states. Don’t let your spirit fall down! The real polls are the jam-packed rallies & millions that had voted! #TrumpPence

— Amir Tsarfati (@BeholdIsrael) October 31, 2020