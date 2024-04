Top-Fauci-Berater vorgeladen: E-Mails bestätigen das absichtliche Umgehen von Gesetzen

Der US-Kongress hat am Dienstag, 16. April, einen Top-Berater von Dr. Anthony Fauci vorgeladen, der seine persönliche E-Mail-Adresse zur Kommunikation nutzte, um zu verhindern, dass die Nachrichten an die Öffentlichkeit geraten.

Es ging um die Kommunikation mit der EcoHealth Alliance und die Wiederherstellung eines Zuschusses für die Nichtregierungsorganisation. Die EcoHealth Alliance geriet während der Corona-Pandemie mehrfach in die Schlagzeilen, weil sie Forschung an Fledermaus-Coronaviren im Wuhan Institute of Virology in China finanzierte. Das Labor steht im Verdacht, der Ursprung der Corona-Pandemie zu sein.

Der Sonderausschuss zur Untersuchung der Corona-Pandemie des US-Repräsentantenhauses hat Dr. David Morens vorgeladen. Er beriet jahrelang Dr. Fauci, als sie beide für das staatliche Forschungszentrum National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) arbeiteten.

Informationsfreiheitsgesetz umgehen

E-Mails, die in diesem Monat veröffentlicht wurden, bestätigten, dass Dr. Morens Peter Daszak, den Präsidenten von EcoHealth, mehrfach über seine persönliche E-Mail-Adresse kontaktierte.

Eine der E-Mails von Daszak wurde im Jahr 2022 verschickt, nachdem Dr. Morens Daszak und anderen mitgeteilt hatte, dass er es vorziehe, über Googles E-Mail-Service Gmail zu kommunizieren, weil seine Regierungs-E-Mails ständig von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz betroffen seien.

Das Informationsfreiheitsgesetz FOIA ermöglicht es den Bürgern, Regierungsinformationen anzufordern, einschließlich E-Mail-Nachrichten von Regierungsbeamten.

„Senden Sie einfach an eine meiner Adressen und ich werde alles löschen, was ich nicht in der ‚New York Times‘ sehen möchte“, schrieb Dr. Morens.

In einer weiteren E-Mail an eine Gruppe, der auch Daszak angehörte, erklärte er, dass er „nur sehr wenige E-Mails oder Dokumente“ über die Herkunft von COVID-19 aufbewahrt habe „und weiterhin darum bittet, dass Korrespondenz zu sensiblen Themen an meine Gmail-Adresse geschickt wird“.

Whistleblower veröffentlicht Material

Ein Whistleblower schickte dem Unterausschuss Bilder von Kopfzeilen von E-Mails, die von Dr. Morens‘ persönlicher E-Mail-Adresse aus versandt wurden.

Der Vorsitzende des Sonderunterausschusses, Brad Wenstrup, ein Republikaner, gab die Bilder frei, als er die E-Mails von Dr. Gerald Keusch, einem Professor der Boston University, der in CC gesetzt an der Konversation beteiligt war, anforderte.

EcoHealth veröffentlichte daraufhin die E-Mails in vollem Umfang, um „deutlich zu machen, dass EcoHealth Alliance in angemessener Weise mit leitenden Mitarbeitern des NIH oder ehemaligen NIH-Mitarbeitern kommuniziert hat“. Das NIAID ist Teil des National Institutes of Health (NIH), eine Behörde des US-Gesundheitsministeriums.

Aus den E-Mails geht hervor, dass Dr. Morens mit Daszak in vier verschiedenen E-Mail-Ketten über einen Zuschuss des NIH an EcoHealth zur Erforschung von Fledermaus-Coronaviren kommunizierte. EcoHealth leitete einen Teil der Mittel an das Wuhan-Labor in China weiter.

In einer Nachricht aus dem Jahr 2020 dankte Dr. Morens Daszak für die Übermittlung von Informationen über die im Rahmen des Zuschusses durchgeführten Arbeiten, nachdem der Zuschuss vom NIH eingestellt worden war.

„Dinge, über die ich nicht sprechen kann“

„Tony ist sich dessen jetzt voll bewusst und ist, wie ich höre, mit einer Art Schadensbegrenzung beschäftigt“, schrieb Dr. Morens. Er sagte, er sei optimistisch, dass der Zuschuss wieder genehmigt werde.

„Ich habe Tony Bescheid gesagt, aber habe nicht direkt mit ihm gesprochen“, schrieb Dr. Morens in einer anderen E-Mail zur gleichen Zeit.

„Es gibt Dinge, über die ich nicht sprechen kann. Aber Tony weiß Bescheid und ich habe erfahren, dass es innerhalb des NIH laufende Bemühungen gibt, die Sache mit minimalem Schaden für Sie, Peter, und Ihren Kollegen sowie für das NIH und das NIAID durchzustehen.“

Er sagte auch, er erwarte, dass die Beamten „alles tun werden, um Sie zu schützen“ und dass Daszak und seine Kollegen „eine Medaille verdienen“.

Das NIH stellte den Zuschuss bald wieder her, schloss das Labor in Wuhan jedoch schließlich von den Bundesmitteln aus.

Die ersten COVID-Fälle traten in Wuhan auf, und einige Wissenschaftler glauben, dass SARS-CoV-2 aus diesem Labor stammt.

Vorladung für 30. April

Mit der neuen Vorladung wird Dr. Morens aufgefordert, dem Sonderausschuss am 30. April Dokumente zu übergeben. Zu den Dokumenten gehört der Schriftverkehr zwischen ihm und einer Reihe von Personen, darunter Dr. Fauci. Darin geht es um EcoHealth, die Herkunft von COVID-19 oder das Labor in Wuhan.

„Dr. David Morens umging absichtlich die FOIA-Gesetze, um seinem ‚besten Freund‘ […] Peter Daszak nicht-öffentliche, interne Informationen zu geben, die das Potenzial hatten, die Arbeit der Vereinigten Staaten zu untergraben. Dies ist nicht nur höchst bedenklich, sondern wahrscheinlich auch illegal“, sagte der Ausschussvorsitzende Wenstrup in einer Erklärung.

„Dr. Morens muss für jeglichen Machtmissbrauch und seine eklatante Missachtung des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen werden. Die Vorladung der persönlichen E-Mail-Kommunikation von Dr. Morens wird sicherstellen, dass die Wahrheit über diesen Verstoß gegen die Bundesgesetze ans Licht kommt“, so Wenstrup.

„Leider scheint dieses Muster, die staatliche Macht zu missbrauchen, über Dr. Morens, Dr. Daszak oder das NIH hinauszugehen. Diese Vorladung ist eine wichtige Maßnahme, um sicherzustellen, dass staatliche Funktionäre im Gesundheitswesen sich nie wieder ermächtigt fühlen, sich vor der Rechenschaftspflicht gegenüber dem amerikanischen Volk zu drücken und unsere gewählte Regierung vorsätzlich zu untergraben.“

Dr. Morens hat auf eine Bitte von Epoch Times um eine Stellungnahme nicht geantwortet.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Top Fauci Adviser Subpoenaed After Emails Confirm Evasion of Federal Law“. (deutsche Bearbeitung nh)