Traktoren legten EU-Viertel in Brüssel lahm

Flämische Landwirte legten am 3. März das EU-Viertel in Brüssel lahm. Foto: HATIM KAGHAT/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Am Freitag demonstrierten ihn Brüssel Tausende Landwirte. Langsam fahrende Konvois von etwa 2.700 Traktoren blockierten die Straßen. Sie befürchten ihren Ruin.

Proteste von Bauern brachten im Brüssler EU-Viertel den Verkehr zum Stillstand. Am 3. März demonstrieren Tausende belgische Landwirte gegen die Pläne der flämischen Regionalregierung, die Stickstoffemissionen massiv zu verringern. Befürchtet wird die Schließung vieler landwirtschaftlicher Betriebe. 5.000 direkte Arbeitsplätze und 15.000 indirekte Arbeitsplätze könnten betroffen sein.

Die Bauern beklagen zudem, dass ihrer Branche strengere Auflagen gemacht würden als der Industrie. Der Bauernverband in Flamen warnte, die Pläne würden zu einem „sozialen Blutbad und einer wirtschaftlichen Katastrophe“ führen. „Gebt Bauern eine Zukunft“ oder „SOS Eure Lebensmittel sind in Gefahr“ waren einige der Sätze, die an den Traktoren angebracht waren.

Mehrere Hauptstraßen wurden gesperrt, es wird von mehr als 2.700 landwirtschaftlichen Fahrzeugen auf den Straßen der belgischen Hauptstadt gesprochen. Vor allem Landwirte aus der nördlichen Region Flandern waren unterwegs. In Flandern gibt es besonders viele Schweinezuchtbetriebe, die von den Auflagen betroffen sind.

In den Niederlanden werden nach Angaben des Landwirts Sieta van Keimpema aus Holland Naturgebiete zur Landwirtschaft gerechnet. Bei einer anderen Gelegenheit erklärte er:

„Sie messen die Qualität des Wassers in Flüssen, im Boden, in Naturgebieten und die Werte sind viel zu hoch. Und dann sagen sie, es ist die Landwirtschaft. So entsteht eine politisches Narrativ, dass man sagt, die Hälfte der Bauern muss gehen und auch die Hälfte der Tiere, und dann importieren wir für die Ernährung alles, was wir haben müssen.“

In den Niederlanden finden in zwei Wochen Regionalwahlen statt. Auch belgische und deutsche Landwirte protestieren immer wieder gegen die EU-Vorhaben im Rahmen des Green Deal.