Trump vor Gericht in New York – Worum geht es?

Ex-US-Präsident Donald Trump kündigt sein Erscheinen vor Gericht an. Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Um sich der Anklage von Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg zu stellen, ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump nach New York gekommen. Sollte er schuldig gesprochen werden, wäre er der erste Ex-Präsident in der Geschichte, der strafrechtlich verurteilt wird. Die Anhörung findet am heutigen Dienstag um 20:15 Uhr MEZ statt.