Ausland Wirtschaftskrise überschattet Kommunalwahlen

Türkei kämpft weiter mit hoher Inflation – und hofft auf Freihandelsabkommen mit Golfstaaten

Wenige Tage vor den Kommunalwahlen befindet sich die Wirtschaft in der Türkei nach wie vor in einer angespannten Lage. Einige Indikatoren deuten eine langsame Erholung an. Die Inflation bleibt jedoch nach wie vor hoch – und es droht eine Blasenbildung an der Börse.