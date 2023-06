US-Senat fordert Offenlegung geheimer UFO-Projekte

Ein UFO fliegt in der Luft. Der US-Senat will nun detailliertere Informationen über entsprechende Projekte. Foto: iStock

Vor etwa drei Wochen enthüllten mehrere Whistleblower ihr Insiderwissen über UFOs. Nun befasst sich der US-Senat ernsthaft mit den Informationen – und fordert Klarheit. Zudem sollen die Personen, die mit ihren sensiblen Informationen hervortreten, ausreichenden Schutz erhalten.

Die jüngsten Enthüllungen einiger UFO-Whistleblower schlagen inzwischen Wellen bis hinein in den US-Senat – und somit in den Fokus der Öffentlichkeit. So fordert ein bemerkenswerter Gesetzesentwurf nun die Offenlegung geheimer UFO-Bergungsprojekte und bereits geborgener, nicht-irdischer Materialien. Dabei sollen die Informanten besonderen Schutz erhalten.

Der UFO-Journalist Douglas Dean Johnson berichtete lau…