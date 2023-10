USA: Kein Fleisch, keine Milch, kein Auto? Was die Bürgermeisterin von Phoenix plant

Als eine von knapp einhundert Städten weltweit beteiligt sich die US-Stadt Phoenix an der C40-Städte-Agenda. Jüngst gingen Behauptungen um, dass die Stadt den Menschen Fleisch, Milch und Privatautos verbieten wolle. Was ist dran?

Derzeit kursieren Medienberichte, wonach die US-amerikanische Stadt Phoenix im Bundesstaat Arizona einen Plan zum Verbot von Fleischkonsum auf den Weg gebracht haben soll. Auch das Milchtrinken und der Besitz von Privatautos sollten demnach in den kommenden Jahren verboten werden.

Allerdings wies die Bürgermeisterin der Stadt, Kate Gallego, kurz darauf diese Behauptungen zurück. „Reuters“ veröffentlichte am 27. September einen Faktencheck. Dieser besagt, dass es – wie die Berichte behaupteten – keinen Vertrag zwischen dem Weltwirtschaftsforum (WEF) und Phoenix gibt, der den Menschen den Konsum von Fleisch, Milchprodukten und privaten Autos bis 2030 verbieten soll. Damit bezog sich die Nachrichtenagentur auf viele Online-Posts im September 2023, die berichteten, dass die Stadt diesen sogenannten rechtsverbindlichen Vertrag unterzeichnet hätte.

Nach den ersten Posts auf Social Media über solche möglichen Verbote in Phoenix antwortete Gallego auf dem Kurzbotschaftendienst X (früher Twitter), dass sie Fleisch und Milch nicht verbieten wolle.

Ihre Ziele seien hingegen, mehr Wohnraum zu schaffen, die Fußgängerfreundlichkeit und das öffentliche Verkehrsnetz zu verbessern sowie Emissionen zu reduzieren und Energierechnungen zu senken. Sie fügte hinzu, dass sie auch ihr Müsli mit Milch genießt, wie ein Foto auf ihrem Tweet zeigt, auf dem sie gerade Milch in eine Müslischale schüttet.

There’s been a lot of false info about my work to make PHX more sustainable.

What I’m not doing:

❌ banning meat or milk

What I am doing:

✅ increasing housing options

✅ improving walkability and transit

✅ reducing emissions and energy bills

✅ enjoying cereal pic.twitter.com/ZzViZ3bT0O

— Mayor Kate Gallego (@MayorGallego) September 7, 2023